El inglés continúa siendo una de las asignaturas pendientes. Aragón, a pesar de ser una de las comunidades españolas con mejor nivel de inglés, según el informe EF EPI 2020, que por primera vez ha valorado el dominio de esta lengua atendiendo a los seis niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), logra una puntuación de 555 puntos. O lo que es lo mismo, un nivel B2, que corresponde a los que obtienen una valoración entre 500 y 600 puntos en este ranking. Por tanto, es el mismo que consigue el conjunto de España, que suma 537 puntos, y que se encuentra, junto con Italia (547 puntos), “a la zaga del resto de países de la Unión Europea”, como califica el informe. Y es que “mientras que cada vez se habla mejor el inglés en la Unión Europea, en estos dos países la brecha en el nivel de inglés resulta verdaderamente preocupante”.

Y por el momento no parece que vaya a mejorar. “Las crisis aumentan el interés por la formación, por aprender idiomas, pero esta crisis es distinta”, asegura Alberto González, gerente de la academia zaragozana The English Way. Una opinión compartida por sus compañeros de profesión, como Íñigo Gracia, propietario de Inside English, en Zaragoza: “Pese a que el saber inglés es un valor añadido a la hora de acceder al mundo laboral, y, por ejemplo, en 2008, cuando comenzó la crisis económica, todo lo relacionado con la formación sufrió un repunte; en esta ocasión, por el momento, la población lo percibe como una crisis fundamentalmente sanitaria, por lo que no ha surgido esa necesidad de formarse, y además ha florecido el miedo. El miedo al contagio”.

Sin embargo, las academias no solo han incorporado todas las medidas de prevención para evitar la propagación de la Covid-19 en sus centros, como son, entre otras, el uso de mascarilla, la toma de temperatura, la desinfección de las salas o la regulación de la entrada y salida de los diferentes grupos, sino que además han reducido los grupos “al máximo”, e incluso han implantado las clases online.

Una opción, la de las clases online, que no ha resultado uniforme en las academias zaragozanas. “En marzo, implantamos el online, perdimos a un 30% del alumnado, pero la mayoría aceptó el cambio con resignación, puesto que no había otra opción si querían continuar”, explica Paloma Gutiérrez, de la academia Britannia (Zaragoza). “Pero nuestros alumnos quieren que sigan siendo presenciales, así que ahora hemos organizado grupos de máximo ocho personas, y van rotando, según la semana, para tener formación presencial y online”, detalla la misma. “Eso sí, la situación ha provocado que la mayoría de personas que no necesitan formarse para adquirir una certificación, como puede ser el caso de universitarios y opositores, han pospuesto sus planes de aprender inglés. De hecho, ya hemos notado una pérdida de alumnos en nuestros centros”.

“Nosotros siempre hemos apostado por la presencialidad y a pesar de que en marzo probamos la impartición de clases de forma online, según nuestro criterio, no se cumplían los estándares de calidad y suspendimos las clases”, relata Gracia. “Así que en septiembre, viendo además que el 98% de nuestro alumnado a la hora de matricularse se decidía por la formación presencial, seguimos apostando por ella. Además, ya trabajábamos con grupos reducidos, de cinco alumnos, así que no hemos tenido que adaptarnos en este sentido. Eso unido al comportamiento ejemplar de nuestros alumnos ha hecho posible que nuestra apuesta por la seguridad sea valorada y pese a que no creceremos el número de alumnos como en los últimos ocho años, la pérdida será de unos 30 alumnos del cómputo total de 400”, indica el propietario de Inside English. “Eso sí, hemos implantado la formación online como opción para los alumnos que así lo quieran o ante un posible nuevo confinamiento. Y tenemos algunos grupos que han elegido esta opción, pero pocos”.

Pero no todos han tenido logrado mantenerse a flote. Y en Zaragoza algunas academias, como el centro zaragozano International House, han cerrado.

Una oportunidad para atraer a alumnos de otras comunidades

Sin embargo, para otras academias de inglés zaragozanas las clases online han sido una oportunidad para crecer. “Ya contábamos con clases online, aunque no tan intensivamente. Pero supimos anticiparnos y nuestra web está muy bien posicionada”, detalla el gerente de The English Way. “Hemos pasado de 300 visitas a la web el año pasado a 5.000, lo que se ha traducido en un aumento de alumnos”,

“Y a pesar de que seguimos manteniendo lo presencial, y que ahora mismo no podemos aceptar a más alumnos en esta modalidad para cumplir con los ratios, nosotros hemos aprovechado la oportunidad de las clases online”, añade González. “Aunque bien es cierto que el online está funcionando con el resto del mercado, no con nuestros alumnos. Ahora contamos con alumnos de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, Cataluña, Murcia e incluso Canarias. Y es que son muchos los que buscan una mayor flexibilización, que permita una mejor conciliación”.