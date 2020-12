El festivo comercial llena las tiendas y genera atascos en los accesos a las grandes superficies

La Navidad ya asoma a la vuelta de la esquina y los zaragozanos no han querido dejar para última hora las compras aparejadas a estas fechas. Por eso este martes, aprovechando el festivo de apertura, se echaron a la calle y a los centros comerciales. Buena cuenta de ello daban las retenciones que, en algunos momentos de la mañana, se sufrieron en los accesos a Puerto Venecia y a La Torre Outlet, igual que las largas filas que se formaron en la puerta de más de una tienda. El fin del confinamiento perimetral de la capital también motivó la llegada de compradores del resto de la provincia. No obstante, la de este año es una campaña marcada por la pandemia del coronavirus, y los vendedores auguran un bajón de en torno al 5% en las ventas.

Las restricciones sanitarias no impidieron una notable afluencia en las grandes superficies de las afueras. Sus aparcamientos lucieron repletos hasta bien entrada la tarde y frente a algunas de sus tiendas se formaban largas colas para entrar. Al estar los aforos reducidos a un 25%, hubo varios establecimientos que tuvieron que controlar el acceso. El textil, tanto de alta como de baja gama, así como los juguetes y los productos deportivos, fueron los que motivaron las mayores filas.

En los dos centros dieron cobijo a compradores de la propia capital aragonesa, pero sobre todo de otros municipios, ya que muchos vecinos del resto de la provincia aprovecharon el levantamiento del cierre perimetral para hacer sus compras. Tal y como explicó el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio (ECOS), José Antonio Pueyo, había "mucha demanda retenida" que se ha saciado durante el puente festivo.

Un pequeño precio

Desde Puerto Venecia valoraron como "muy positiva" la jornada, tanto "en la afluencia como en las compras de los usuarios", algo que "sirve como un buen termómetro para ver cómo será la campaña de Navidad". Indicaron que, "pese a los picos de asistencia, el aforo y las medidas de seguridad se cumplieron en todo momento". Dentro del complejo reinaba la paciencia. "Es un poco pesado tener que hacer cola, pero me gusta mucho la Navidad y también hacer regalos, así que es un pequeño precio que he de pagar", contaba Carmen López mientras guardaba fila junto a decenas de personas para acceder a una multinacional de moda ‘low cost’.

En otro bloque del centro, en concreto el de una marca sueca de muebles, la concurrencia también era notable. "Teníamos marcada esta fecha para venir, sabíamos que podría haber gente, pero está siendo más llevadero de lo que pensábamos", indicaban Julián y Sheila, una pareja que encaraba el parking mientras empujaban sus adquisiciones con un carrito.

En La Torre Outlet se evaluó el día de forma muy favorable: "La mañana ha sido muy buena, se ha acercado mucha gente, muchos de ellos para comprar ya los regalos navideños. Hemos recibido muchos clientes de fuera de la ciudad y la única pequeña retención en el acceso por la carretera de Logroño la hemos notado hacia las 12.00. Por la tarde, al levantarse algo de viento, ha bajado la afluencia".

De la gran concurrencia dio cuenta Paloma Repiso, que acudió a una entrevista de trabajo en el complejo comercial. Según dijo, fue tarea casi imposible encontrar un hueco para aparcar su vehículo. "Creía que a las 14.00 no habría casi nadie, pero me he encontrado todas las tiendas con filas en el exterior y muchísima gente en todas las calles", explicó esta joven, que consideró que "hace falta más concienciación" frente a la covid.

Productos de menor valor

En la valoración de la jornada, Pueyo, de ECOS, fue más prudente y recordó que la crisis económica tendrá un efecto directo en las compras. Según dijo, se seguirán adquiriendo productos, pero serán "de menor valor unitario". "Entendemos que las ventas navideñas van a bajar un 5% debido a la caída de la renta de los consumidores y al ahorro del miedo", asumió. Quienes más lo notarán serán las tiendas de calzado, textil y complementos, que ya acumulan pérdidas del 40% por la ausencia de eventos sociales.

Con todo, parece que el bajón en las ventas tampoco se vivió especialmente en las calles del centro, que desde primera hora presentaron un notable ir y venir de personas cargadas con bolsas. Igual que en los complejos comerciales, se formaron colas en más de un establecimiento ante las limitaciones de aforo. De hecho, según informaron fuentes del Ayuntamiento, la Policía Local trabajó para regular las colas y derivarlas hacia las calles laterales para mejorar la fluidez y evitar que los peatones se amontonaran.

Tras despachar a un cliente en el mostrador de una tienda de tes ubicada en el Coso, Naia Buján aseguró estar viendo "mucha más gente" de la que esperaba en un principio. "Creo que se está comprando bastante porque, además, la mayoría entran en la tienda cargando con muchas bolsas", sentenció. Las compras se hicieron sobre todo por la mañana, pero fue por la tarde cuando más se llenó el centro de la ciudad.

La iluminación navideña fue un día más el gran atractivo y se ocuparon hasta los topes las terrazas de los bares. Incluso en los bancos casi no cabía un alfiler. También hubo quien, ante la falta de mesas libres, se conformó con echar un ojo a las tiendas. Fue el caso de Marta García, que esperaba pacientemente para entrar a una de ellas: "Hemos salido solo a dar una vuelta, pero ya que estamos aprovechamos para mirar algo de ropa".