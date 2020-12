Una quedada adolescente a través de redes para limpiar el barrio y romper con los estereotipos

Bolsa en mano y ataviados con sus correspondientes guantes, un grupo de adolescentes y jóvenes decidieron llevar a cabo el pasado fin de semana una recogida de basura espontánea en Parque Goya. La escena, que sorprendió a numerosos vecinos, fue compartida en Facebook y acumula cerca de 300 reacciones y medio centenar de comentarios, la mayoría de ellos alabando su labor.

Los jóvenes se dedicaron a limpiar el circuito de pump-track que se inauguró hace tres años y que cada día reúne a decenas de usuarios, especialmente durante los fines de semana. Mario Cerrillo, de 14 años y vecino de Parque Goya, fue uno de los impulsores de la iniciativa junto a Carlos Javier Cuenca, otro joven. “A Carlos no le gustaba la situación en la que se encontraba el circuito y decidió hacer una quedada para limpiar. La organizamos entre él y yo a través de Instagram”, cuenta Mario. A la convocatoria acudieron una quincena de personas de entre 13 y 27 años residentes en Parque Goya y también en el Actur.

Entre los desperdicios que se encontraron predominaban las latas y las bolsas, pero también las mascarillas. Y es que, según comentan estos jóvenes, ellos son los primeros interesados en que el circuito esté en buenas condiciones para poder disfrutarlo. “Pasamos gran parte de las tardes allí y no nos gusta verlo así”, lamenta Cerrillo, que considera que la recogida fue todo un éxito. “Era la primera vez que lo hacíamos pero no me importaría repetir. La gente se ha portado muy bien con nosotros”, señala.

La intervención no pasó inadvertida para los vecinos que se encontraban por la zona y despertó el interés de numerosos ciudadanos. “Nos paraban, nos preguntaban qué hacíamos y nos decían que era una muy buena labor”, explica Mario satisfecho.

Jóvenes participando en la recogida de basura del pump-track. Heraldo

Las redes sociales también se hicieron eco de su iniciativa y la publicación que una vecina colgó en el grupo de Facebook de Parque Goya roza las 300 reacciones y acumula medio centenar de comentarios. La mayoría de ellos alaban la iniciativa altruista de estos jóvenes entre aplausos y mensajes de ánimo. “Los vi y me pareció una labor digna de admirar. Les pregunté si podía compartirlo a través de las redes sociales y me dijeron que sí. De hecho, hay comentarios de gente diciendo que si lo vuelven a hacer se unirán a ellos”, explica la ciudadana que dio a conocer la quedada a través de las redes.

“La gente cree que los principales responsables somos nosotros”

Para evitar tener que volver a convocar una nueva recogida, Mario insiste en apelar al civismo de los ciudadanos para mantener limpios tanto el circuito como las calles del barrio. “Si podemos tirar la basura a las papeleras o los contenedores en lugar de al suelo, nos haremos un gran favor”, apunta.

Mario y el resto de chavales que lo acompañaron la mañana del domingo son el mejor ejemplo de que no todos los jóvenes son iguales. Frente a la criminalización que en los últimos meses ha sufrido este colectivo, ellos se empeñan en demostrar también hay adolescentes con las ideas claras. “La gente piensa que los principales responsables somos nosotros, pero todos hacemos cosas mal y cosas bien”, considera. La actitud de estos jóvenes recuerda, inevitablemente, a la de los que salieron a limpiar los destrozos producidos en Logroño tras los disturbios que tuvieron lugar a principios de noviembre en la capital riojana.

En el mismo sentido se manifiesta Jesús Barrena, presidente de la Asociación Vecinal de Parque Goya, que se muestra muy orgulloso de la iniciativa de este grupo. “Nos encanta que haya chavales tan comprometidos. Es una actitud súper responsable”, dice. Barrena también cree que en ellos puede estar el futuro de la asociación o el movimiento vecinal del barrio. “Vemos que tenemos a gente joven que tarde o temprano nos echará una mano y dará el relevo a los que llevamos más años aquí”, concluye el portavoz.