Residencia de La Muela tras el brote de covid: "Estamos contratando personal y seleccionando voluntarios. La respuesta ha sido muy buena"

Hasta cerca de 50 currículum vitae -incluso uno de Andalucía- se han recibido en el Ayuntamiento deLa Muela desde este lunes después de que se publicara un bando municipal en las redes sociales para la contratación "urgente", así como para prestar servicio como voluntarios, de personas interesadas con la titulación necesaria (enfermeros, auxiliares de geriatría, médicos, etc) para atender a personas mayoresdespués del brote de coronavirus detectado en la residencia municipal San Roque, por el que se han infectado la práctica totalidad de las empleadas y los residentes.

De los 33 internos, 31 se han contagiado y este miércoles en el centro permanecen 14 mayores después de que el resto haya sido trasladado a la unidad covid de Casetas y a hospitales en función de su patología. "Están tranquilos, cada uno en su habitación. Ahora mismo es un centro covid. En ese aspecto, la cosa está relativamente tranquila. La mayoría eran asintomáticos; lo que ocurre es que son personas muy dependientes con patologías previas y con edades muy avanzadas", ha señalado el teniente de alcalde de Bienestar Social, el socialista Jaime Ameller.

Precisamente, a lo largo de la mañana efectivos del Ejército del Aire han trabajado en la descontaminación del interior de la residencia. El martes ya se desplazaron hasta el municipio zaragozano para evaluar las labores a realizar y este miércoles a primera hora se han trasladado con todos los medios necesarios. "Con carpas y con sus sistemas de descontaminación. Y la calle se ha cortado", ha explicado Ameller.

En cuanto a la plantilla de la residencia, 19 de las 23 empleadas se han tenido que confinar en sus domiciliosal igual que la directora, María Teresa Andrés. "Mis compañeras hacen todo lo posible y para quitarnos carga de trabajo han trasladado a pacientes a la unidad covid de Casetas. Además, el Ayuntamiento de La Muela está contratando gente y está en contacto con Salud Pública todo el tiempo", ha resaltado.

Agradecimiento

Tanto Ameller como Andrés están muy agradecidos a todas las personas que han enviado sus currículum o han llamado al Consistorio para poder ayudar ante esta situación provocada por la crisis sanitaria, desde voluntarios del pueblo y de la Cruz Roja (con delegación en el municipio) hasta profesionales sanitarios de otras provincias españolas.

Desde el departamento de Personal de La Muela se trabaja contrarreloj seleccionando a las personas adecuadas para ir completando la plantilla. Ya el fin de semana derivó a tres trabajadoras municipales que en su día formaron parte de la plantilla, el martes se contrataron a otras dos personas y esta jornada está previsto nuevas incorporaciones. Asimismo, acordaron un servicio de cáterin tras el positivo de la cocinera de la residencia.

"Estamos contratando gente sobre la marcha; buscamos personal con titulación y profesional. Y se están seleccionando voluntarios de la Cruz Roja y del pueblo con experiencia en el sector sanitario para hacer labores auxiliares con todas las precauciones necesarias. La respuesta ha sido muy buena", ha detallado el teniente de alcalde de Bienestar Social, quien ha hecho hincapié en el protocolo de seguridad con el que trabajan ante la incorporación "en breve" de voluntarios. "Con todo tipo de garantías y de seguridad. Durante toda la pandemia hemos tenido una gran experiencia con los voluntarios de la Cruz Roja, que han estado haciendo tareas de apoyo a la gente que estaba confinada", ha asegurado.

Ameller reconoce que la situación se está viviendo con "mucha preocupación" en La Muela. Tal y como indica, la mayoría de los internos son del pueblo. "Todo el mundo tiene algún familiar en la residencia y, claro, es una preocupación muy grande. Afortunadamente no ha habido ningún fallecimiento y los médicos están controlando el tema. La virulencia del virus quizá no sea tan fuerte como en la primera ola que hubo", ha afirmado. Hay que resaltar que hasta ahora el centro no había registrado ningún caso de la covid.

Las personas que se han contratado estos días son auxiliares de geriatría y limpiadoras y este miércoles están trabajando 12. "Los turnos están cubiertos. Esta mañana había cuatro personas", dice el responsable municipal.

Por su parte, la directora María Teresa Andrés también ha destacado el perfil profesional de las nuevas incorporaciones a la residencia municipal tras el confinamiento del grueso de las empleadas. "Todos los que tienen atención directa con el paciente cuentan con el título de auxiliar de clínica. Se han presentado como voluntarios médicos, enfermeras, auxiliares... de todo. La respuesta ha sido muy buena y se lo agradecemos mucho".