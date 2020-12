Azcón opta por la prudencia ante el encendido navideño para evitar aglomeraciones

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha insistido en la necesidad de estar "alerta y prudentes" para evitar aglomeraciones en el centro de la ciudad durante el puente de la Constitución y ha optado por no hacer pública la hora exacta del encendido de las luces navideñas.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa durante la presentación de la carrera de empresas de ESIC, que este año por la pandemia de covid-19 se celebrará de forma virtual.

Y es esta pandemia y la necesidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía como cuestión de Salud Pública por la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha adoptado determinadas medidas que eviten aglomeraciones en el centro de la ciudad.

"Vamos a hacer todo lo que podamos para que la seguridad sea máxima y no se vean imágenes que no benefician a la ciudad", ha asegurado Azcón quien ha puesto como ejemplo la festividad de la Virgen del Pilar en octubre, que no se celebró y tampoco se produjeron concentraciones de personas. "Pienso que es lo mismo que va a ocurrir en este puente", ha dicho.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido peatonalizar las zonas que van a tener una especial iluminación navideña y por tanto una mayor afluencia de gente.

"Nos gustaría que el encendido fuera distinto, multitudinario y festivo pero queremos evitar aglomeraciones y dar a conocer la hora exacta puede contribuir a que haya más gente de lo deseable" ha lamentado Azcón para quien "la prudencia es básica en estos tiempos y no queremos renunciar a cuestiones que se puedan hacer a pesar del virus, pero de forma prudente".