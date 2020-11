Ranera tacha de “insuficiente” la respuesta de Azcón a la crisis en Zaragoza

Una respuesta “insuficiente” marcada por la “austeridad”. Así ha definido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, la gestión de la actual crisis por parte del alcalde, Jorge Azcón. Durante la segunda jornada del debate del estado de la ciudad, la edil socialista ha coincidido con el resto de los grupos de la oposición en que el gobierno PP-Cs no ha dado respuesta a las necesidades de los vecinos de la capital aragonesa al “externalizar” la atención social y por no abrir una línea de ayudas directas para los sectores más afectados. Por contra, el regidor ha defendido la labor realizada a pesar de la frágil situación de las arcas municipales y de no recibir respaldo de otras instituciones.

Ranera ha lamentado que, a su juicio, el alcalde haya sido “superado por la pandemia” y que haya “bajado los brazos” porque “ahora más que nunca” toca “atender las verdaderas necesidades” de los autónomos, trabajadores, empresarios o profesionales de la cultura, “que reclaman desde hace meses una política activa de ayudas directas”, principal reivindicación de los socialistas.

La portavoz del PSOE ha defendido que es momento de aplicar “políticas expansivas” frente a la “austeridad” que, ha señalado, aplica la coalición PP-Cs en el Consistorio, por lo que le ha tendido la mano para dar un “cambio de rumbo” a la ciudad.

Ranera también ha sido muy crítica con la gestión de la atención de los más necesitados en la actual crisis. Por un lado, ha hecho hincapié en el “sonoro portazo” que dio el Ayuntamiento al cerrar los centros de servicios sociales, y por el otro, ha lamentado la “externalización” que supuso la línea 900. Ambos argumentos han sido compartidos por los otros dos grupos de la oposición.

Desde ZEC, Pedro Santisteve ha criticado que Azcón “ha optado por un modelo de servicios sociales bajo mínimos, con la externalización y el asistencialismo como señas de identidad”, mientras que el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha denunciado que “PP y Cs arrasan con lo público allá donde gobiernan”.

Por su parte, Julio Calvo, portavoz de Vox, partido que aupó a la alcaldía a Azcón, le ha recordado que “las prioridades han cambiado” y ha pedido, en consonancia, contener el gasto en estructura administrativa y evitar las duplicidades entre instituciones. Además, ha vuelto a reclamar recortes en las partidas de cooperación al desarrollo.

Esfuerzo presupuestario

En el turno de réplica, el alcalde ha coincidido en que los sectores más golpeados por la crisis necesitan la ayuda de las administraciones. “En el presupuesto de 2020 hemos hecho todo lo posible, y no descarto hacer un nuevo esfuerzo en el de 2021”, ha indicado. En cualquier caso, ha pedido a la oposición que no hiciera demagogia, ya que “la situación económica es la que es” después de “16 años de gobierno de izquierdas”, y ha recordado que el Consistorio ha establecido distintos programas de créditos y bonificaciones que “superan los 20 millones de euros”.

“Nos hubiera gustado que fuera más, pero las comparaciones son odiosas”, ha indicado en referencia a las “responsabilidades” y a la “capacidad económica” de otras instituciones, como los gobiernos central y autonómico. En ese sentido, ha insistido en que confía en que llegue ayuda externa para afrontar la crisis.

