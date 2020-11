Cruce de reproches entre el gobierno y la oposición en un pleno bronco en Calatayud

El Pleno del Ayuntamiento de Calatayud de este lunes, extraordinario y convocado a instancias del PSOE, rechazó las peticiones del grupo proponente para solicitar varias comisiones informativas de Urbanismo, Desarrollo Económico y de Recursos y Régimen Interior y la redacción de varios informes de Secretaria/Intervención sobre la rehabilitación de la Harinera, la deuda de Industrias Monzón y el estado del tren TER. Todo ello en una sesión bronca y llena de reproches y acusaciones cruzadas entre la mayoría de los partidos presentes.

De una parte, los socialistas, a través de Víctor Ruíz, defendieron lo oportuno de la sesión ante "la falta de información oficial" por parte del equipo de gobierno PP-Cs. "Para defender los intereses de la ciudad, necesitamos información, que es lo que ha faltado en la tramitación de este expediente", insistía el portavoz del PSOE, en referencia a la resolución del contrato del arquitecto que diseñó la recuperación del edificio de La Merced. Al mismo tiempo, reclamó un informe sobre la responsabilidad de los concejales en la posible pérdida de subvenciones europeas y criticó que la información, cuando llega, lo hace "cuando el pastel sale del horno y no cuando están amasando".

Asimismo, también reclamaron sendas comisiones para analizar la influencia de la deuda de la empresa maderera en el presupuesto municipal, la recuperación de la posesión de las naves donde se ubica hoy la maquinaria y un informe sobre las implicaciones para los ediles en la generación de ese pasivo. También criticó que se hubieran convocado juntas de portavoces por otros temas y no por estos.

En estas peticiones sumaron el respaldo puntual de VOX, sobre la Harinera, y del PAR en todos los puntos. "Sería conveniente trasladar la información al resto de miembros de la corporación para colaborar y poder opinar ", argumentaba la aragonesista Ana Belén Ballano, que pidió ceñir el debate a las peticiones y no "distraerlo" y que sustento su petición "por la posible transcendencia económica y jurídica". Desde el equipo de gobierno, José Hueso (Cs) arremetió contra la fórmula utilizada ya que "se suele usar cuando se niega la información, pero este no es el caso". "Se podía haber pedido sin necesidad de un Pleno", insistió y acusó a los socialistas de "montar su habitual numerito" y de "entorpecer" el funcionamiento del Consistorio.

Para José Manuel Gimeno (PP), la celebración de la sesión era un "acto de teatro" y acusaba a los socialistas de "no tener ningún interés en solicitar la información". "Han tenido 23 órganos colegiados para aclarar cualquier cuestión", subrayó el edil de Urbanismo, que apuntó que "se ha dado cumplida información". "Se les ha explicado en público y en privado", decía el alcalde, José Manuel Aranda, en referencia a la situación de Industrias Monzón y esgrimió que "nuestro interés es que permanezca la unidad productiva y puedan volver a trabajar, el interés del PSOE me parece diferente". "Muestran desconocimiento de la ley concursal y no quieren que tenga continuidad el proceso productivo", ahondó, a la vez que acusó a Ruiz de "mentir" al decir que no han tenido datos.