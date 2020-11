Serrano replica al PSOE que ha subsanado el "defecto" de inscripción en el Registro de la parcela de Quirón

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha replicado al concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, que se ha subsanado el "defecto" por no estar inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Consistorio la parcela que se va a vender al Grupo Quirón para construir un hospital privado al final de la avenida de Gómez Laguna.

"No hay problemas con la inscripción de los suelos que se llevará a cabo y el Registro de la Propiedad lo dejará patente en el tiempo que le lleve el trámite", ha subrayado Serrano, después de que este lunes el Gobierno de Zaragoza aprobara una modificación del acuerdo del 17 de julio por el que agregaba los solares municipales para conformar la nueva parcela hospitalaria.

El titular de Urbanismo ha explicado que los suelos proceden de varias reparcelaciones y no hay problemas de inscripción, sino que desde el Registro de la Propiedad se ha pedido que se ratifique la propiedad municipal de las fincas por parte de un acto del Gobierno de Zaragoza.

En su réplica al concejal Horacio Royo ha recalcado: "No hay problemas con las parcelas que se haya ocultado y los defectos de inscripción en Registro de la Propiedad eran subsanables y en eso se trabaja. Pese a los intentos del PSOE no hay problemas que ponga en peligro tener un hospital privado de primer nivel".

En rueda de prensa, ha señalado que el Gobierno de Zaragoza ha aprobado "subsanar esos defectos" en las parcelas que configuran los suelos, cuya enajenación ha realizado el Gobierno para la construcción de un hospital privado.

Además, en tono irónico ha afirmado que "este descubrimiento de América del PSOE confirma que eran defectos subsanables" y como es preceptiva la aprobación por el Gobierno de Zaragoza se ha celebrado una reunión este lunes para proceder a esa rectificación solicitada por el Registro de la Propiedad, que "no ha puesto objeción a la adscripción de las fincas", ha remarcado.

También ha dicho que "no tiene trascendencia" sobre el equilibrio presupuestario y el rigor en las cuentas el que el pago del Grupo Quirón por la compra de la parcela se produzca en enero de 2021, en lugar de este ejercicio.

Por otro lado, ha trasladado su preocupación porque el concejal Royo diga que Urbanismo "sea la casa de tócame Roque", y le ha contestado que el trabajo de los técnicos es "encomiable" y en este año y medio de mandato "han movido proyectos de ciudad que llevaban décadas" esperando.

Entre ellos, ha citado la prolongación de la avenida Tenor Fleta, el proyecto de ampliación y construcción de viviendas en el parque Pignatelli, las viviendas en Averly o la solución a problemas "complejos", además de modificar la normativa para poder dedicar a otros usos los locales vacíos.

"Todo lo que se ha movido en año y medio y que no se ha hecho en la última década ha sido gracias al esfuerzo de los funcionarios", ha aseverado. En este sentido, ha agregado lo siguiente: "No voy a pasar por alto esas afirmaciones porque no están basadas y no va a poner, de ninguna manera, en mal lugar el trabajo de los funcionarios".

A su parecer, las declaraciones de Horacio Royo responden a "las ganas de enredar, crear escándalos donde no los hay y elevar una anécdota a categoría". Su impresión es que este tipo de proceder "tiene mucho de su carácter personal" y ha observado que al concejal socialista "le gustaría que lo que ha dicho fuera verdad y no lograr los éxitos alcanzados con afirmaciones que no se cree ni él".

Por ello, ha pedido una reflexión a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, para que reconsidere si el "rumbo" del concejal Royo es el de un grupo que quiere ser opción de Gobierno y si el "ritmo que impone -Royo- a su labor de oposición es compatible con una oposición leal en muchos aspectos en los podría entenderse con el PSOE, como hace Ciudadanos en Madrid o en Aragón".

Ha concluido al afirmar que los ciudadanos verán que la prolongación de Tenor Fleta, Averly o el hospital privado. "No hay inversión tan potente como la del hospital y el concejal Royo ha intentado hacer una tormenta en un vaso de agua o remar en un botijo".