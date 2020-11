El cambio de sentido de dos calles de Valdefierro genera opiniones encontradas

La propuesta de cambiar de sentido dos tramos de las calles Proción y Heraldo de Aragón, en Valdefierro, no ha sido bien acogida por alguna de las asociaciones de vecinos del barrio. La sugerencia, trasladada hasta la Junta de Distrito por el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene como objetivo mejorar la movilidad de la zona, aunque no termina de convencer a todo el mundo.

Quienes más beligerantes se han mostrado ante el hipotético cambio de sentido de parte de estas vías han sido los integrantes de la Asociación de Vecinos Las Estrellas. “En estos momentos, tal y como está, la calle Proción sirve para meterse dentro del barrio. Es la única que va directamente hasta Francisca Millán”, señala Jesús Picazo, portavoz del colectivo vecinal.

En concreto, la propuesta de Movilidad contempla el cambio de sentido de la calle Heraldo de Aragón entre las calles Azalea y Proción, así como de la calle Proción en el tramo que va desde Miguel Ángel Blanco hasta Heraldo de Aragón.

El documento en el que se expone la propuesta está fechado en febrero de 2019, pero hace tan solo unas semanas se difundió entre las entidades del barrio para conocer las opiniones de los vecinos. “Estaba pendiente de informe de la Junta desde el año pasado y hemos vuelto a enviarlo a las dos asociaciones de vecinos de la zona y a los vocales de la Junta para que nos den su parecer”, explican desde la Junta Municipal de Oliver-Valdefierro.

Desde la asociación Las Estrellas consideran que los nuevos cambios acabarán “con una comunicación que ha funcionado durante 38 años” y que hay otras actuaciones más urgentes para mejorar la circulación en el barrio. “Salir del barrio es un suplicio porque la calle Biel está cortada por obras. Es necesario que se adecúen las salidas que había anteriormente, porque con las nuevas urbanizaciones que se están construyendo el barrio está quedando arrinconado”, añade Picazo.

La propuesta ha sentado mejor en el seno de la Asociación de Vecinos Aldebarán, ya que aunque no la comparten por completo sí que la aceptan parcialmente. “Vemos lógico que toda la calle Heraldo de Aragón tenga el mismo sentido y tenga salida hacia la calle Biel, pero el cambio de Proción no. Sería contraproducente”, explica Jorge Navarro, secretario de la entidad. La asociación también añade a su petición la posibilidad de suprimir las plazas de aparcamiento en el tramo de Heraldo de Aragón entre Proción y Azalea para convertirlo en una vía de doble sentido.

Calle Proción con Miguel Ángel Blanco, en Valdefierro. L. R.

Con todo, desde la Junta Municipal recuerdan que se trata solo de una propuesta y aseguran que todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva con respecto a la intervención. De hecho, explican que si se ha entregado a los colectivos del barrio es para que manifiesten sus posturas. “Como en estos momentos no nos podemos reunir físicamente en comisiones de urbanismo, hemos mandado la propuesta a los colectivos vecinales, entidades y grupos políticos que componen la Junta para que la conozcan y opinen sobre ella”, afirma Patricia Cavero, presidenta de la Junta Municipal de Oliver-Valdefierro.

Cavero asegura que están “intentando hacer un proceso de consulta a todos los afectados” y que existen diferentes puntos de vista: “Hay quienes dicen que no lo ven y a otros no les parece mal. Cuando tengamos una opinión clara la trasladaremos”, señala. Una vez tomado el pulso del barrio, la Junta emitirá un informe que será valorado por el Servicio de Movilidad Urbana para determinar si se producen o no los cambios de sentido.