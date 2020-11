Longás destina 40.000€ para autofinanciar una antena y mejorar la cobertura

Longás, junto con algunos municipios de la Ball d´Onsella y de la comarca de las Cinco Villas, sufre serios problemas con la conexión a internet y la cobertura móvil. La pandemia y el confinamiento han hecho aflorar aún más estas carencias, ya que es imposible teletrabajar con normalidad o comunicarse eficazmente cuando esto depende de las nuevas tecnologías. Incluso en el Ayuntamiento de esta localidad, que dispone de una red wifi mediante señal aérea, es necesario en ocasiones situarse junto a las ventanas para que no se corte la llamada de teléfono o para disponer de una mínima señal.

Las posibles soluciones pasan por las conclusiones de un estudio de conectividad que se está llevando a cabo en la comarca, pero que, entre los trámites para solicitar ayudas y aprobar proyectos podrían demorarse dos años. Harto de esta situación, del tiempo que se pierde en las llamadas de teléfono, y en especial de intentar que las compañías puedan participar o mejorar sus instalaciones; el alcalde, Miguel Ángel Nieto-Sandoval Campos (PP), ha decidido dedicar unos 40.000 euros del Plan Plus (fondos de la DPZ) que corresponden al municipio a solucionar estas carencias. Este dinero se ha destinado a realizar el proyecto, el estudio geotécnico y a cubrir todas las instalaciones y aparatos amplificadores para poder instalar una torre auto soportada, orientada hacia una de las antenas con más potencia. Esta es la forma de poder ganar señal de la actual compañía que atiende al municipio y de acceder a otras frecuencias de las compañías más importantes de telefonía móvil, según señala una nota del propio consistorio.

“Los problemas afectan especialmente a la zona baja del pueblo pero son generalizados en todas partes: hay gente que desearía teletrabajar y no puede; y aunque la red wifi del ayuntamiento tiene amplificadores que dan señal a varias zonas del pueblo, algunas viviendas no pueden beneficiarse de esta señal”, explica el alcalde. “Así que decidimos solucionarlo cuanto antes porque es un servicio esencial, y más en este momento en el que debido a la pandemia se nos invita a usar la tecnología más que nunca”, añade. El actual repetidor de Longás está en un alto y recibe señal de la torre de Bagüés, pero la emisión de las frecuencias llega débilmente, ya que todo lo que está orográficamente por delante minimiza la señal. A esto se suma la mayor demanda de teletrabajo, con mas consumo de datos, etc.

“Tenemos en marcha dos proyectos que esperamos que funcionen”, explica Nieto-Sandoval. El primero es levantar la torre, con todos los componentes de telecomunicaciones y amplificadores. A esto se van a destinar 40.000 euros del dinero que nos corresponde dentro del plan Plus y se ha llegado a un acuerdo con la DPZ para que limpie el camino de acceso, que estaba lleno de maleza".

Por otra parte, se trabaja también para mejorar la red wifi. En concreto, se ha solicitado una subvención del grupo de acción local ADEFO para poder llevar a cabo este proyecto, que costaría unos 17.000 euros, y del que se les subvencionará el 80%. “Tenemos esperanza de poder obtener esta subvención que sería esencial para nuestro municipio”, explica Nieto-Sandoval.

Longás tiene 36 personas empadronadas, pero durante el verano su población puede llegar a los 200 vecinos.