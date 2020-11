Agricultores de Valdejalón y Calatayud se concentran el lunes a las puertas de Zufrisa

El sindicato agrario UAGA ha convocado una concentración a las puertas de la planta de Zufrisa en Calatorao. Será este próximo lunes, 16 de noviembre, en la explanada de acceso a las propias instalaciones de la fábrica. Esta reivindicación llega después de que, como adelantó HERALDO, la junta general de accionistas de la empresa -integrada en el grupo catalán Nufri después de que este comprara a su principal socio, Indulleida- decidiera "por unanimidad" paralizar la producción de zumos, cremogenados y concentrados de frutas para limitar la actividad únicamente a la recepción de fruta.

Entre los motivos que lleva a esta protesta, la organización apunta a tres principales. El primero de ellos incide en la "defensa de la continuidad de producción en la planta de Calatorao". Asimismo, la segunda razón radica en mostrar su rechazo a "la pérdida de puestos de trabajo", ya que deja en el aire el futuro de 38 trabajadores fijos, que se amplían hasta los 45 en campaña. A este respecto, UGT ya indicó que la plantilla no conocía exactamente cómo se verán afectados por esta decisión y la empresa no había presentado ningún expediente de regulación de empleo.

El tercer y último de los detonantes, según se apunta, es clamar "contra el monopolio de compra que ha generado Zufrisa en las comarcas de Valdejalón y Calatayud". A finales de octubre, algunos productores incidían en la repercusión que puede tener el cierre de la actividad de transformación a la hora de reducir la competencia para comprar la fruta que se destina a zumos, cremogenados y concentrados.

Desde la empresa, se limitaron a esgrimir que la decisión tenía un carácter "temporal" y que respondía a la necesidad de "mitigar los resultados obtenidos sin dejar de dar servicio a los accionistas y productores del Valle del Jalón". También dejaban la puerta abierta para "evaluar cuál es la mejor opción de viabilidad" y reiteraron que el cierre de la producción no es definitivo, aunque no descartaron que podría serlo si finalmente no hay alternativa viable.