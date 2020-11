El Ayuntamiento destina 40 millones de remanente de tesorería a pagar facturas

El gobierno de Zaragoza, integrado por PP y Cs, acordó este jueves destinar la totalidad de su remanente de tesorería de 2019, que supera los 40 millones de euros, al pago de facturas pendientes, sobre todo de las grandes contratas de servicios públicos FCC y Avanza, que cobrarán 37,9 millones de euros. Por otro lado, el Consistorio desembolsará con cargo a los ahorros del año pasado otros 2,6 millones de euros, que se corresponden con inversiones no ejecutadas y que irán a amortizar deuda.

De este modo, la concejal de Hacienda, María Navarro, zanjó el debate que estaba abierto en el Ayuntamiento de Zaragoza a propósito del destino del remanente, dado que la oposición de izquierdas consideraba que la gran mayoría de ese dinero se podría utilizar para ayudas a los sectores más afectados por la crisis.

La responsable municipal esgrimió un informe oficial de la secretaria general de Financiación Local del Ministerio de Hacienda que concluye que la suspensión de las reglas fiscales no afecta a la obligación de destinar el superavit a atender los compromisos de la denominada cuenta 413, donde se contabilizan las facturas en los cajones o aquellas que no tienen consignación.

No solo citó este informe, sino que también dejó claro que el abono de esas facturas pendientes cuenta con el respaldo del interventor del Consistorio. Este pago salda revisiones de precios de la concesionaria de la limpieza, FCC, de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y parte de 2018, que en total superan los 31 millones. Además, con Avanza se saldará un ajuste de inversión de otros 6,7 millones.

"Demagogia y populismo"

A donde no irán esos recursos es a inversiones, como solía ser habitual. "Ya nos hubiera gustado utilizar el remanente para otras necesidades. Si se hubiera gestionado bien, en un año de pandemia no tendríamos que destinar el remanente a pagar sentencias que otros no quisieron atender", afirmó en referencia a la herencia recibida. Y fue crítica con la oposición, que dice que estos fondos se pueden utilizar para otras cosas. "Lo dice el Ministerio, Intervención... Frente a la demagogia y el populismo, hay que cumplir la ley. No hay debate», afirmó.

Navarro hizo referencia a la tramitación del presupuesto municipal, que ya va con retraso y que previsiblemente no se aprobará a tiempo para entrar en vigor en enero. Destacó las dificultades que implica no conocer las fondos extraordinarios que va a recibir del Estado o de la DGA, si finalmente llegan. Lamentó que el presupuesto autonómico solo incluya el mínimo de 8 millones del fondo de capitalidad, sin prever su actualización.

También hizo referencia a la deuda del Gobierno de Aragón con Zaragoza por la construcción del tranvía tras la sentencia del TSJA, que condenó a la DGA a abonar 33,5 millones. De esa cantidad, el Ejecutivo ha pagado 8,9 millones, a la espera de que concrete si recurrirá el fallo. "Claro que debería presupuestarlos. Nos deben más de 24,5 millones", dijo.