La rotura de una tubería deja 36 horas sin agua a los vecinos de Garrapinillos

La rotura de una tubería dejó a los vecinos de Garrapinillos sin agua corriente durante cerca de 36 horas. La avería, que comenzó el sábado por la mañana, no pudo ser subsanada hasta el domingo por la noche, por lo que los residentes pasaron prácticamente todo el fin de semana sin suministro.

Fue un vecino del barrio el que sobre las 11 de la mañana del sábado dio aviso al alcalde de Garrapinillos de que brotaba agua de la carretera, a la altura de la urbanización de Torrepinar. Tras confirmar que el agua provenía de la rotura de una tubería, se avisó al guardallaves y se cortó el suministro. “En tiempos de covid es un fastidio importante. Más aún en fin de semana, cuando todo el mundo está en casa y los lavados de manos son mucho más comunes”, explica Mariano Blasco, alcalde del barrio rural.

En condiciones normales la incidencia podría haber estado solucionada en menos tiempo, pero al ser fin de semana todo se ralentizó. “La única brigada que había disponible en fin de semana estaba en otra actuación en la avenida de Cataluña. Cuando terminaron y vinieron para aquí ya eran las 17.00 de la tarde del sábado y no se pudo empezar la obra hasta el día siguiente por la mañana”, continúa Blasco.

Y es que, las labores de reparación se complicaron porque durante este mismo fin de semana hubo otras dos roturas de envergadura en tuberías que obligaron a los operarios a trabajar a destajo. Según explican fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, los cambios de tiempo podrían estar detrás de estas roturas, que suelen producirse al pasar de calor a frío o viceversa.

A estas circunstancias se sumó el inconveniente de que varias de las roturas se produjeron en tuberías de fibrocemento. “El tiempo que pueden destinar los operarios a trabajar con este tipo de material de forma continuada es menor que en el caso de una tubería normal”, señalan fuentes del consistorio.

Además, una de las tuberías dañadas se rompió dos veces más mientras estaba siendo reparada, lo que dificultó todavía más las labores de los técnicos, que cuando acudieron a la avería de Garrapinillos descubrieron que era más grave de lo que esperaban. “Todo se complicó porque en lugar de un tubo roto aparecieron dos”, señalan desde la alcaldía. Finalmente, hacia las 20.00 del domingo se dio el agua y un par de horas después esta comenzó a llegar a los domicilios.

Debido a esta concatenación de infortunios, el barrio tampoco pudo contar con el servicio de camión cisterna que habitualmente se activa en este tipo de situaciones. “Lo solicité, pero me dijeron que no había conductores. Los dos que había estaban de servicio en la obra de la tubería de Garrapinillos”, comenta Blasco.

Por suerte, tal y como señalan desde alcaldía de este barrio rural, este tipo de incidencias no se producen con la periodicidad con la que se daban hace unos años. “Afortunadamente ahora no son demasiado frecuentes”, apuntan. No obstante, Mariano Blasco apunta que se va a solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza que refuerce los servicios de guardia para evitar que suceda lo que ocurrió el pasado fin de semana.

El Ayuntamiento de Zaragoza insiste en que se trató de algo excepcional debido a que los operarios tuvieron que ir solapando los trabajos de reparación a medida que iban surgiendo. “Esa ha sido una de las causas por las que en Garrapinillos han estado tanto tiempo sin agua, algo que en circunstancias normales no hubiera ocurrido”, concluyen.