El ‘televoto’ enfrenta a los dos candidatos al decanato del Colegio de Abogados de Zaragoza

Antonio Morán: "No hay un marco legal que lo permita"

«Lo que se pretende hacer es un experimento. Porque, hoy por hoy, no hay un marco legal que nos permita habilitar el ‘televoto’», señala el candidato Antonio Morán. «Y si lo hiciéramos, estoy seguro de que, entonces sí, estas elecciones serían fácilmente impugnables», apunta. Quien ha ejercido como decano durante los últimos 8 años recuerda que «hay que garantizar el secreto del voto y que no quepa posibilidad de manipulación».Y para ello, explica, habría que contar con una infraestructura tecnológica de garantía. «E insisto

–añade–, primero necesitamos unos estatutos que contemplen esta modalidad de voto, porque los actuales no lo hacen». Morán no descarta introducir el ‘televoto’ en un futuro.