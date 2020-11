Zaragoza aprueba el Plan de Rescate Fiscal entre demandas de ayudas directas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde al Plan Urgente de Rescate Fiscal, que incluye rebajas impositivas por 5,2 millones a los sectores de la hostelería, el comercio, los hoteles, los espectáculos y el taxi, aunque los grupos de izquierdas siguen insistiendo en las ayudas directas.

Para ello, la Comisión de Hacienda ha debatido, en sesión extraordinaria, la modificación de varias ordenanzas fiscales -el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la transmisión de la licencia municipal de taxi y la tasa de veladores-, que han salido adelante con los votos de PP-Cs, PSOE y Vox.

En cuanto al IBI, el Plan Urgente de Rescate Fiscal recoge una bonificación del 30% para más de 28.500 establecimientos comerciales y de hostelería -incluidos 505 hoteles y 18 locales de espectáculos-.

Una bonificación que los propietarios de los inmuebles deberán repercutir a los arrendatarios que desarrollen la actividad económica para beneficiarse de ella, ha recalcado la consejera municipal de Hacienda, María Navarro.

La modificación relativa al taxi, que implica una rebaja del 25% en la transmisión de la licencia municipal, ha salido adelante por unanimidad.

A su vez, a petición del sector, se ha sustituido la propuesta de reducir a la mitad el impuesto de circulación a los taxistas por la suscripción de un convenio por el que el Consistorio aporte al sector la cantidad equivalente a dicha rebaja fiscal -103.609 euros-.

El propio sector del taxi solicitó esta alternativa, dado que el impuesto de circulación no se cobrará hasta mitad de año, y el convenio consistirá en realizar servicios con tarifa plana para personas mayores.

Por último, con el voto favorable de todos los grupos y la abstención de ZeC, ha salido adelante una nueva bonificación del 50% en la tasa de veladores para 2021, que se suma a la supresión de dicha tasa este 2020.

La consejera Navarro ha destacado la sensibilidad de los 31 concejales hacia unos sectores que atraviesan una situación "dramática", aunque ha vuelto a supeditar cualquier ayuda directa a estos sectores a que llegue financiación extraordinaria desde el Gobierno de Aragón o el Gobierno de España.

En ese sentido, ha instado a hacer una reflexión sobre lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza frente a lo que han hecho otras administraciones con presupuestos "muchísimo mayores" y que sí han recibido financiación extraordinaria.

La socialista Ros Cihuelo ha secundado todas las propuestas, pero ha subrayado que habría otras maneras de articular estas bonificaciones y ha defendido que esos 5,2 millones se deberían haber destinado a ayudas directas a los sectores afectados por la crisis de la covid-19.

Una de las dudas que han compartido los tres grupos de la izquierda es que realmente las bonificaciones del IBI lleguen a los arrendatarios de los locales, ya que este tributo recae exclusivamente sobre los propietarios.

Una duda que no ha compartido la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, quien ha insistido en que la gente "siempre quiere ayudar" y en que, además, a los propietarios de locales les interesa empresarialmente para no perder a sus inquilinos.

Desde ZeC, Alberto Cubero ha defendido que la exención en la tasa de veladores fuera total, al igual que este año, y ha presentado un voto particular para excluir de las bonificaciones del IBI a los grandes hoteles, lo que al ser rechazada ha motivado su voto en contra y el de Podemos-Equo a este punto.

Cubero ha criticado que un millón de los cinco previstos en el plan se vaya a dedicar a los 50 grandes hoteles de la ciudad, mientras que los otros cuatro se los vayan a repartir entre casi 30.000 establecimientos.

"Muy progresivo esto no parece", ha remachado, a la vez que ha resaltado que no es igual la situación de un bar o una tienda de barrio que la de supermercados o farmacias, que no se han visto perjudicados por la crisis.

La consejera Navarro ha rechazado la exclusión de los hoteles porque están "sufriendo de la misma manera" y la gran mayoría están cerrados ahora mismo.

Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, ha lamentado la falta de diálogo para tramitar unas ayudas que "hablando 20 minutos se podían haber arreglado" y ha considerado "como mínimo insuficientes" estas bonificaciones, que no superarán los 110 euros de media para los pequeños locales de la ciudad.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha reivindicado que este plan viene a recoger los votos particulares de su formación que fueron inadmitidos de cara a la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2021 y ha animado al equipo de gobierno a que "no les tiemble el pulso" para seguir modificando ordenanzas si la situación empeorara.

Por otro lado, se ha aprobado también por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal número 1, que regula la inspección y recaudación de tributos, después de que Vox pidiera su retirada en el anterior debate de ordenanzas.

Ahora, los hogares de hasta cuatro miembros en los que la media de los ingresos totales de sus integrantes no supere el salario mínimo podrán beneficiarse de un descuento del 5% en el pago periódico.