Polémica por la tala de unos olmos silvestres en el barrio de Valdespartera

Una poda de adelfas y olmos silvestres ha desencadenado la polémica en el zaragozano barrio de Valdespartera. La semana pasada, operarios de Parques y Jardines comenzaron a podar la vegetación del paseo que discurre en paralelo a la calle El Maquinista de la General, junto a la antigua carretera de Teruel.

La intervención llegó después de que el consistorio recibiera varias quejas por parte de ciudadanos que reclamaban una poda para que las adelfas que hay en la zona no restaran visibilidad al mirador. En esas mismas quejas también se alertaba de que los árboles estaban empezando a levantar el pavimento.

El pasado día 30 de octubre, las brigadas comenzaron a desbrozar la zona y eliminaron varios ejemplares de olmo que habían crecido espontáneamente, lo que desató las protestas por parte del Grupo de Medioambiente del Distrito Sur en redes sociales. "Las adelfas y arbustos sí que necesitaban una poda, pero no una tala", lamenta Juan Valiente, miembro del colectivo. Valiente calcula que, si la intervención continúa, desaparecerán unos 80 ejemplares. Ninguno de ellos fue plantado, sino que crecieron gracias a la dispersión de las semillas que sueltan los que sí se colocaron cuando se urbanizó el barrio.

"Las adelfas y arbustos sí que necesitaban una poda, pero no una tala"

Los vecinos de Valdespartera han colgado carteles para salvar los olmos Grupo de Medioambiente Distrito Sur

Desde el colectivo aseguran sentir "mucha rabia e impotencia", y han utilizado las redes sociales como altavoz para contar a sus vecinos lo que está ocurriendo. Desde el pasado 31 de octubre realizan publicaciones en las que actualizan el estado de la poda, cuelgan fotografías y piden que se paralice.

Fuentes municipales consultadas al respecto han asegurado que esta poda se está realizando por motivos de seguridad y para mantener la zona en buen estado. "Se han cortado brotes de olmo de crecimiento espontáneo que impedían parte del paso por el andador y creaban peligro al ocultar la barandilla del mismo en una zona de talud", explican desde el consistorio.

Esos mismos brotes, según dicen, provocaban la "invasión del paseo pavimentado y el levantamiento de las losas de la acera". Además, muchos de estos olmos han crecido en las juntas de dilatación de las aceras y bordillos, lo que podría resultar problemático.

"Olmos talados, paseos arruinados"

Las razones esgrimidas por el Ayuntamiento de Zaragoza no terminan de convencer a los miembros del colectivo medioambiental, que reconocen que "algún ejemplar sí que levanta las aceras, pero muy pocos". Por este motivo, el sábado propusieron a sus vecinos dar voz a los árboles a modo de “última voluntad” y colgarles carteles con la esperanza de salvarlos. "Estamos en un momento en el que hay que pelear cada árbol", comenta Juan Valiente. Así, algunos olmos lucieron carteles con mensajes como ‘Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Pódame, no me tales’, ‘Olmos talados, paseos arruinados’ o ‘Respiras porque respiro. No me tales, vive en mí’.

"Se gastan miles de euros en comprar árboles y ponerles riego por goteo para suministrarles agua"

Sin embargo, pese a la buena voluntad de los vecinos, no parece que estas acciones vayan a tener el efecto deseado. "Un árbol que sale silvestre, que no necesita agua y que no ha supuesto ningún coste se considera un enemigo. Al mismo tiempo, se gastan miles de euros en comprar árboles y ponerles riego por goteo para suministrarles agua", señala Valiente en referencia a las noticias relativas a la plantación de más de 1.300 ejemplares hasta fin de año.

En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que los árboles han de plantarse con el objetivo de que “tengan un futuro” y solo en emplazamientos que no generen problemas.