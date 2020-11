La vida a medio gas en el colegio mayor Pedro Cerbuna

Una gran puerta de metal separa la zona 'covid free' de las habitaciones donde residen los contagiados de coronavirus. El colegio mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza cuenta con tres espacios para garantizar que los residentes que están a la espera de conocer el resultado de la PCR y los que ya saben que son positivos estén aislados y no mantengan contacto con el resto de colegiales. Estos jóvenes no pueden pasar la ‘línea’ bajo ningún concepto ya que la zona está habilitada con todos los servicios necesarios.

Después de superar el brote de principio de curso, donde 70 jóvenes de 240 quedaron confinados y 25 dieron positivo, el colegio mayor tan solo ha registrado casos puntuales. Este miércoles, la última residente con covid ha sido dada de alta. A pesar de que la situación está controlada en este centro, no bajan la guardia. “El comedor está al 25% y entre los comensales hay una separación de casi dos metros, el aforo es muy reducido en las zonas comunes, el bar está cerrado, no se permiten visitas y apenas hay actividades culturales”, ha explicado Enrique García, director del colegio mayor, quien ha asegurado que incluso pusieron un toque de queda a principio de octubre.

Un bingo desde la ventana de la habitación o películas solo para colegiales. Las actividades culturales se han reducido a prácticamente cero y la cartelera del famoso cine del Cerbuna lleva mucho tiempo sin renovar. Tan solo algunos jóvenes disfrutan de la sala por las noches para seguir programas de televisión. Sin embargo, la esencia de vivir en el Pedro Cerbuna no ha cambiado. “La situación es muy diferente, pero vivir en un colegio mayor es mucho más que una fiesta. Todo lo que eché de menos del colegio durante el confinamiento de marzo, lo puedo hacer ahora. Cuando necesito cualquier cosa solo tengo que salir de mi habitación”, ha señalado Cristina Revilla, estudiante de segundo curso de Enfermería.

Cristina Revilla, estudiante de segundo curso de Enfermería. Guillermo Mestre

Dos residentes de último curso, Salas López, estudiante de cuarto de Derecho y Elías Lacasta, alumno del último año de Física, han sido, además de subdirectores, “rastreadores internos” y organizadores. La situación para ellos tampoco ha sido sencilla. “Cuando llegué este curso al colegio mayor me chocó mucho ver el comedor con cintas: solo se pueden sentar dos personas por mesa”, ha admitido López. Las limitadas relaciones sociales son, para Lacasta, la parte más extraña de vivir en una residencia durante la pandemia: “Lo que más he notado es juntarme con la gente. Antes nos mezclábamos todos, ahora vamos en grupos reducidos”.

¿Concienciados?

“Hay gente que es más consciente y gente que menos, como en todos los sitios. Los colegiales que están concienciados hacen de contención”, ha apuntado la joven. Muchos optan por pasar más tiempo en las habitaciones y son sólo los habituales en bibliotecas los que siguen sin faltar. Para los que infringen las reglas, el colegio mayor contempla tres tipos de sanciones para actuaciones leves, graves y muy graves, en las que se incluye la expulsión.

"Antes nos mezclábamos todos, ahora vamos en grupos reducidos"

Volver a casa los fines de semana y puentes es una opción cada vez menos seguida por los residentes por “responsabilidad”. “En ocasiones normales, el colegio mayor se quedaba vacío los puentes y este pasado hemos estado más de 100”, ha puntualizado Elías Lacasta. En Navidades, los colegiales volverán con sus familias ya que, como es habitual, el centro para estudiantes cerrará sus puertas.

Incertidumbre por el futuro

Una veintena de estudiantes ya decidió cancelar su plaza debido a la situación, “no tanto por miedo a la covid, sino más bien porque algunos estudios son principalmente online”, ha aclarado Salas López.

¿Se cerrará el colegio mayor si hay un nuevo confinamiento? “No sería bueno que se cerrase, yo espero que no. Hay residentes que me han contado que viven con sus abuelos o con gente de riesgo. En todo caso, nosotros estamos bajo las órdenes de las instituciones”, explica el director. Los jóvenes tienen las esperanzas puestas en que no se repita la misma situación que en marzo: “De un día para otro tuvimos que abandonar el colegio mayor”, ha concluido Lacasta.