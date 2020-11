Los zaragozanos apuestan por los centros comerciales en un puente sin poder viajar

Cualquier cita en el calendario necesita poco para volverse atípica en estos tiempos marcados por la pandemia del coronavirus. La capital aragonesa vivió ayer un día de Todos los Santos bajo confinamiento perimetral y con los comercios abiertos; y aunque sí que hubo actividad en las tiendas no fue mayor que cualquier otro fin de semana, en parte también por la falta de gente de fuera. Como ya es habitual, los complejos comerciales, con el recién incorporado La Torre Outlet, volvieron a ganarle el pulso a los establecimientos del centro de la ciudad, que registraron algo menos de afluencia pese a que el buen tiempo invitaba a pasear por la calle. Las terrazas, abiertas como máximo hasta las 22.00, sí que estuvieron llenas gran parte de la jornada.

A última hora de la mañana, las tiendas de Puerto Venecia presentaban un considerable ir y venir de clientes, pero sin que se llegaran a producir aglomeraciones. Tampoco se registraron, excepto en contadas ocasiones, largas colas para acceder al interior. Cargadas con varias bolsas, María Ballarín y Elisa Pérez se dirigían ya al aparcamiento para coger el autobús tras pasar una mañana de compras. «Hay gente, pero mucha menos de la que esperábamos, hemos estado bien», aseguraba la primera, que creía que el cierre perimetral de Zaragoza había sido clave a la hora de rebajar la afluencia. «Ha habido días mucho peores», sentenciaba.

Para los más tempraneros ya era la hora de comer y, aunque las terrazas se encontraban bastante llenas, dar con un hueco en el que sentarse no era una tarea demasiado difícil. «Hemos venido por la mañana porque teníamos que comprar unas cosas para los niños pero no sabíamos si nos podríamos quedar a picar algo porque creíamos que no iba a haber sitio», afirmaba Ana María Gracia, que se acababa de sentar a una mesa junto al resto de la familia. Como ellos, eran muchos los que habían aprovechado el día festivo de apertura para hacer sus compras y ya se encontraban en alguno de los bares y restaurantes del complejo comercial, los que todavía pueden permanecer abiertos por tener veladores.

«Una buena opción»

En este puente de Todos los Santos con firmes restricciones a la movilidad a causa de la pandemia del coronavirus muchos vieron este tipo de ocio como «una buena opción». «Por ahora estamos tranquilos, no hay demasiada gente, todo el mundo lleva mascarillas y a la entrada nos dan gel hidroalcohólico», resumió Gracia. Ante la imposibilidad de hacer como otros años y salir fuera de Zaragoza por el confinamiento perimetral de la ciudad que ordenó el Gobierno de Aragón muchos optaron por acudir a los centros comerciales, aunque la falta de gente de otras localidades, que también suelen ser público habitual, no los llenó por completo.

En La Torre Outlet, que abrió sus puertas por primera vez el jueves 22, hace poco más de una semana, también hubo buena afluencia, aunque igualmente tampoco llegaron a producirse aglomeraciones. Más allá de alguna fila para acceder a las tiendas, la jornada transcurrió tranquila y volvieron a ser los establecimientos hosteleros los que acapararon gran parte del protagonismo. Desde el centro comercial aseguraron estar «contentos y satisfechos» y destacaron que los visitantes respetaron adecuadamente las medidas de seguridad e higiene. «Es una situación complicada, pero no podemos quejarnos, a la gente le ha gustado mucho», enfatizaron. En ambos centros hay un continuo control de aforos.