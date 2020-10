La juez envía a prisión al estafador que usa DNI robados para pedir créditos

Edilson Adalberto B. S., detenido como autor de al menos 69 estafas bancarias, 2 delitos de robo con intimidación, 25 de usurpación del estado civil y 22 hurtos fue enviado este sábado a la cárcel pero no por los delitos que ahora le atribuye la Policía, sino por tener dos órdenes de busca y captura emitidas por sendos juzgados de Zaragoza por estafa. De hecho, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión y sus abogados, Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, pidieron su libertad provisional. La juez accedió a su solicitud respecto a esta nueva causa, pero lo mandó al centro penitenciario de Zuera por las reclamaciones judiciales mencionadas.

El detenido, de 40 años, tenía en su poder 31 DNI de otras tantas personas cuando fue detenido el pasado jueves en Zaragoza después de diez meses de investigación. Con estos documentos sustraídos previamente a sus titulares pretendía continuar haciendo lo que ha sido su actividad delictiva en los últimos años: pedir créditos, comprar y contratar servicios de telefonía a nombre de esas personas sin que ellas lo supieran. Las víctimas solo se enteran de que han usurpado su identidad cuando reciben los cargos en sus cuentas bancarias o los comercios les hacen una reclamación.

La Policía Nacional informó ayer de que en el momento de su detención portaba un ordenador portátil, 31 documentos de identidad, de los cuales 24 figuran denunciados como sustraídos, 52 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, 25 tarjetas SIM, 6 teléfonos móviles, un dispositivo informático tipo tableta así como un gran volumen de documentación de gran interés para la investigación

La investigación comenzó en febrero a raíz de presentarse varias denuncias de víctimas que coincidían en describir lo que les había pasado. En su mayor parte contaban que les habían sustraído su documentación o teléfono móvil, aunque en dos de los casos, los robos de DNI se produjeron mediante el uso de la violencia. Tiempo después de quedarse sin carné de identidad estas personas recibieron cargos en sus cuentas bancarias por compras o contrataciones de líneas telefónicas no realizadas o por la amortización de créditos que no habían solicitado.

Además de causar un perjuicio a los afectados, algunos de los cuales son incluidos en listas de morosos, quien responde subsidariamente son los bancos que concedieron los créditos o las empresas que hicieron las ventas o prestaron servicios de telefonía.

Las pesquisas llevadas a cabo permitieron determinar que todas las denuncias orientaban hacia un sospechoso, cuya localización fue de extrema dificultad para los agentes debido a sus continuos cambios de residencia y a los datos falsos que el investigado ha aportado en otras ocasiones cuando ha sido arrestado. De hecho, el delincuente no es ningún desconocido para la Policía, puesto que tiene antecedentes no solo por estafa, falsificación de documentos públicos o usurpación del estado civil sino también por malos tratos, medida que no terminará de cumplir hasta enero de 2021.

El pasado mayo fue condenado a 25 meses de cárcel por estafa y pertenencia a organización criminal, pero no había entrado a prisión. Edilson Adalberto B. S. lideraba un grupo de cinco personas que colaboraban con él para cometer los fraudes y fueron condenadas a la misma pena.

La investigación sigue abierta ya que la Policía sospecha que también en esta ocasión contaba con cómplices.