Más de un centenar de familias del Soledad Puértolas protestan en bici "por un colegio público de calidad"

Alrededor de un centenar de familias del Soledad Puértolas han protagonizado la mañana de este sábado una protesta en bici para clamar "por un colegio público de calidad". Piden al Gobierno de Aragón que licite "ya" las dos fases de la ampliación del centro, que llevan cuatro cursos esperando. Precisamente el viernes, el presidente autonómico, Javier Lambán, anunció que el 11 de noviembre se autorizará el expediente, pero los padres decidieron mantener la protesta de todos modos ya que temen que no llegará a tiempo y aseguran estar "desilusionados" tras "mucho tiempo de promesas". Al grito de "queremos un cole ya", pequeños y mayores, entre 150 y 200 personas según los organizadores, han marchado en bicicleta, patines y patinetes por el barrio zaragozano de Valdespartera para hacer oír su reivindicación y dejar de "dar tumbos" de una instalación a otra.

Así lo ha explicado el representante del AMPA del centro, Néstor Martín, que ha recordado que cuando empezó el curso los niños tuvieron que dar clase en el CPI Valdesparterta III porque todavía no habían llegado los barracones provisionales. "Hasta hace diez días ni siquiera estaban bien -ha criticado-. Tuvimos problemas de goteras y no había baños cerca para los niños, que tenían que salir a la calle bajo la lluvia hasta la otra parte del colegio". Según cuenta, en septiembre el edificio de primaria ya debería haber estado construido y ahora temen que, según los plazos, las obras no estén finalizadas "en el mejor de los casos" hasta dentro de 19 meses. "Ahora tenemos ocupados ocho de los diez barracones y en 2021 habrá cuatro clases más, no vamos a caber", lamenta Martín, que apunta que el barrio está creciendo a un ritmo muy rápido. "También necesitamos que se licite ya la segunda fase o no será suficiente", añade.

El anuncio de Lambán fue bien recibido por las familias del Soledad Puértolas pero, para ellos, las palabras no son suficientes. "Llevamos mucho tiempo de promesas que al final no acaban saliendo -dice el portavoz de las madres y padres-. Nos sentimos desilusionados, llevamos mucho tiempo peleando y dos años desplazados fuera,hay niños que han estado hasta en cuatro instalaciones". Según dijo el jefe del Ejecutivo aragonés, en el próximo Consejo de Gobierno se autorizará el expediente para la licitación "inmediata" de los colegios Soledad Puértolas, Parque Venecia y María de Huerva, cuyas obras supondrán una inversión de 14 millones de euros.

Para Martín, "no es lógico ni normal" que se haya demorado hasta ahora. "Lo único que pedimos es un colegio público de calidad", ha enfatizado.