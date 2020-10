La covid dispara un 41% las incineraciones en Zaragoza y obliga a construir de urgencia 730 columbarios

El cementerio de Torreroagotará en los próximos meses los columbarios disponibles. La crisis sanitaria del coronavirus ha disparado este año un 41% las incineraciones, lo que ha puesto en jaque a las instalaciones de Torrero. Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha visto obligado a licitar de urgencia la construcción de 730 nichos para cenizas con un presupuesto que superará los 200.000 euros.

Solo hasta octubre ya se han efectuado más incineraciones que en todo 2019. En concreto, en los diez primeros meses de este 2020 se han llevado a cabo 3.871 frente a las 3.326 del año pasado. Pero aunque la cremación es la opción más elegida para despedir a los fallecidos en la capital aragonesa, el número de inhumaciones también ha aumentado como consecuencia de la actual crisis sanitaria. En concreto, se ha dado sepultura a 2.237 personas, un 10% más.

Por todo ello, el camposanto zaragozano ha tenido que redoblar esfuerzos los últimos meses para atender la creciente demanda de fallecidos. Según fuentes del gobierno PP-Cs, en la actualidad quedan en torno a 300 columbarios, que se ocupan a un ritmo de hasta 70 al mes, lo que hará que previsiblemente se agoten antes de que acabe el invierno.

Ante esta situación, el Consistorio ha sacado a licitación la construcción de 730 de estos nichos, y en el propio expediente de contratación se advierte de la urgencia en la que se encuentra el camposanto zaragozano. «A la vista de la situación de emergencia que ha venido provocada por la pandemia este último año 2020 y del aumento de la demanda de este servicio, que se ha visto multiplicada por cuatro, se puede adelantar que la situación va a ser crítica», refleja el documento.

Los servicios municipales han previsto la construcción de once módulos, que albergarán entre 60 y 70 nichos cada uno, todos ellos de cinco alturas y hasta catorce filas. El total de la intervención dotará al cementerio de 730 columbarios que se ubicarán en las manzanas 108, 110 y 111, en las fachadas laterales de los edificios de nichos.

Cada columbario tendrá unas dimensiones interiores aproximadas de 30x55x30 centímetros y se hará con chapa de acero inoxidable pulida por ambas caras. El frente de cada uno de estos nichos se verá rematado con una placa de granito negro.

El plazo para presentar ofertas termina el martes, pero según las previsiones municipales, las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, no comenzarán hasta enero. Pese a lo apurado de este calendario, los responsables del camposanto no creen que se dé la situación de no contar con ningún columbario disponible, dado que conforme se vayan construyendo los primeros módulos se pondrán a disposición de los familiares.

Casi 30.000 visitas a Torrero pese a la recomendación de no ir

El cementerio de Torrero ha recibido entre el sábado y el miércoles 27.955 visitas pese a la recomendación del Ayuntamiento de no acudir para evitar aglomeraciones que puedan suponer un riesgo de contagio del coronavirus. En cualquier caso, en ningún momento se ha llegado a plantear el cierre de las instalaciones por superar el 25% del aforo previsto por Sanidad, fijado en este caso en 6.000 personas.

"Lo prudente es que este año evitemos venir hasta el cementerio, hay otros 360 días en el año para recordar a los nuestros"

Según los sistemas de conteo que ha instalado el Consistorio en las puertas del camposanto, el momento de mayor afluencia se anotó el domingo a las 14.00, cuando se encontraban dentro del recinto 1.500 personas. En cambio, la jornada con más visitas acumuladas fue la del miércoles, que registró el paso de 6.430 zaragozanos. De hecho, en el Consistorio temen que este dato pueda reflejar una tendencia al alza de cara al puente, por lo que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, reiteró este jueves la recomendación de no acudir a Torrero. «Lo prudente es que este año evitemos venir hasta el cementerio, hay otros 360 días en el año para recordar a los nuestros», señaló.