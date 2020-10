Cuatro estudiantes de la Universidad de Zaragoza obtienen Premios Nacionales de Fin de Carrera

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha concedido este mes los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes concluyeron los estudios en el curso académico 2015-2016 y entre los alumnos distinguidos se encuentran cuatro de la Universidad de Zaragoza.

Es una distinción que reconoce con carácter oficial la brillantez de sus estudios, el rendimiento académico y la cultura del mérito y la excelencia en el conjunto del territorio nacional, además de comportar una asignación económica, ha informado la UZ en una nota de prensa.

Los solicitantes tenían que haber obtenido en su expediente académico como mínimo una nota media de 9 y se valoraba el currículum de los méritos académicos y científicos realizados durante el tiempo de realización de los estudios, becas obtenidas, participación en proyectos de investigación, seminarios y congresos, idiomas, premios y estancias académicas en el extranjero.

El estudiante de Matemáticas Adrián Franco Rubio ha sido galardonado con el primer premio, dotado con 3.300 euros. En su currículum, destaca la simultaneidad de sus estudios. Franco Rubio es graduado en Física desde 2015, con el que consiguió hace dos años un tercer premio de estos galardones y finalizó el grado en Matemáticas en 2016, mientras cursaba un máster de Física Teórica en el Perimeter Institute for Theoretical Physics, en Waterloo, Canadá.

Allí también realizó su tesis doctoral, que ha defendido en mayo y desde septiembre es investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, en Garching, cerca de Múnich, Alemania.

Adrián Franco cuenta con diferentes participaciones en Olimpiadas, casi todas en matemáticas, como la Barcelona Math Contest, en la que ganó. Además, ha recibido el premio Academia General Militar al mejor expediente de la Facultad de Ciencias dos años consecutivos, por cada uno de sus grados, y obtuvo las becas de Excelencia de la Universidad de Zaragoza y de la Caixa.

También ha realizado diferentes estancias de investigación con grupos de la Universidad de Zaragoza y ha participado como ponente en el Taller Talento Matemático, una actividad divulgativa para el alumnado de ESO y Bachillerato organizada por la facultad.

Según el premiado, esta distinción "supone un revulsivo para seguir adelante, un recordatorio ante los retos que surgen, cuatro años más tarde en la carrera científica, de que ya desde el principio te has enfrentado a obstáculos y si entonces conseguiste sacarlo todo adelante con éxito, no hay motivo por el que no puedas hacerlo ahora".

Luz Miriam Soler González, graduada en Historia, y Guillermo Juberías Gracias, graduado en Historia del Arte, han sido galardonados con un segundo premio, dotado con 2.650 euros cada uno, y Raquel Lozano Blasco, graduada en Magisterio en Educación Primaria, ha obtenido un tercero premio, dotado con 2.200 euros.