El Albergue de Zaragoza se prepara para la temporada de frío

El Albergue Municipal de Zaragoza ofrece el 50% de sus plazas, dadas las restricciones de aforo, es decir, 30 para hombres y 5 para mujeres. A estas cifras se suman las viviendas tuteladas que gestionan desde el área. "Este viernes se queda libre una plaza de mujer y las de hombres están prácticamente completas", cuenta Charo Jiménez, directora de estas instalaciones.

"Gente que hace una petición seria, que responda a una necesidad real, tenemos poca. Posiblemente porque hay muchos bulos en este sentido y lo descartan", considera Jiménez. "Dicen que están encerrados. Es cierto que las salidas están restringidas, pero se puede salir con una causa justificada, ya sea una cita médica o por asuntos formativos, y por la mañana, a partir de las 9.30, después de desayunar, y hasta las 12.30", explica.

Más información Última hora del coronavirus, en directo

Las peticiones fuera de hora también es otra de las casuísticas que se topan. "Viene alguien a las 19.00 para que lo alojes pero a esa hora no se puede, porque el horario establecido es de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00. A la mañana siguiente ya no se acerca", lamentan desde la dirección del centro.

El alojamiento hasta el mes de marzo, tal y como señalan desde el albergue, era por un periodo de unos seis días. "Ahora, una vez que entran, no hay tiempo de permanencia en el albergue. El límite lo ponen ellos con el cumplimiento de las normas, su conducta y la necesidad real de alojamiento", determina Charo Jiménez. Desde este servicio municipal consideran que alojar a menos personas y que, a pesar del movimiento, haya una población estable, les permite realizar un trabajo más intenso, incidiendo en la búsqueda de aposentos no temporales, formación o empleo. Las circunstancias también han sido una oportunidad para fomentar la educación higiénica.

Las normas parece que "asustan" a personas que "tienen unos hábitos y unas costumbres de permanecer muchas horas en la calle". "A algunos de los asiduos les digo que soliciten ahora su plaza en el albergue porque con el frío será más complicado. Y ellos mismos son los que me dicen que de momento no, que un poco más adelante", manifiesta Charo Jiménez. También les motivan los voluntarios de Cruz Roja. Desde esta entidad analizan que ha aumentado el número de mujeres en situaciones vulnerables y que se encuentran nuevos casos a raíz de la pandemia, si bien apuntan que no existe un patrón concreto. "Algunos viven en la calle porque se han quedado en paro y sin recursos y otros no están a cobijo porque necesitan una PCR para acceder a un lugar", expone Susana Royo, subdirectora de Intervención de la Cruz Roja. En otros casos es la decisión de las personas. "Nosotros tenemos que respetar su decisión, les informamos, pero si no se quieren hospedar en ningún sitio tenemos que aceptarlo y ayudarles con mantas, alimentación, ropa...", agrega Royo.

Entre noviembre y marzo se aborda la temporada de emergencia de frío. "El servicio se incrementaba con unos pabellones en el patio, provistos de literas y con capacidad para 40 personas. Este año la reducción del aforo hará que sea de 20 y sin literas compartidas. Además, se sumará otro espacio de emergencias para 10", adelanta Charo Jiménez. Desde la Concejalía de Acción Social confirman que trabajan con otras entidades como Cruz RojaZaragoza, el Refugio o Coordinadora de Centros y Servicios para Personas Sin Hogar para trazar un plan de emergencia ante el frío. "El objetivo es fortalecer el servicio", manifiesta Ángel Lorén, concejal del área. De esta forma, auguran que se conseguirán unas 30 o 40 plazas más. En el Consistorio se ha aumentado el número de peticiones un 21,6%.

Durante los meses del confinamiento se dispuso del pabellón de Tenerías, no obstante, para esta nueva etapa no se considera adecuado. “Ahora mismo no cumpliría las condiciones necesarias”, sentencia Lorén.

Más información El Ayuntamiento pidió a la DGA que paguese la mitad del albergue de Tenerías

La admisión en el albergue y otros cambios

Antes de que se desatara la pandemia de covid-19, la admisión seguía otro proceso. "Venía el usuario, solicitaba el alojamiento y, si había disponibilidad, se tomaba nota de sus datos y se le explicaba las condiciones. Pasaba a la habitación y disponía de todos los servicios sin ninguna otra medida", recuerda la directora del servicio. En la actualidad el primer paso es el aislamiento y someterse a una prueba PCR.

"El embudo es la admisión, porque los espacios de aislamiento que tenemos son reducidos, solo cuatro", siente Charo Jiménez. Esto les obliga a no poder admitir a mucha gente de vez, ya que hasta que no se pasa ese periodo no pueden acoger a otra persona. "Los resultados nos los dan en tres o cuatro días, pero el récord está en 18 días, que clamó al cielo. También es verdad que en principio no era concluyente", rememora la directora.

En cualquier caso, se ha mantenido el horario y días de admisión. "Además, en la actualidad tienen que conocer que van a permanecer unos días en aislamiento, hasta que se cuente con los resultados de las PCR, que los solicitamos a través de sus médicos de cabecera o, si no tienen, gestionamos que puedan acceder al sistema sanitario", añade Jiménez. Si el resultado es negativo, pueden alojarse en el albergue, mientras que si se trata de un positivo se deriva a las residencias acondicionadas para enfermos de covid-19.

Los cambios de fase, de nivel y el confinamiento perimetral "no ha afectado mucho", puesto que ya se cumplen las medidas. Sin embargo, la logística del Albergue Municipal ha cambiado, más allá de los aforos. "Ha cambiado la dinámica. Antes se abrían las puertas a las 7.00, el desayuno era libre, se podía pasar la mañana, comían, estaban en el patio, en la televisión, podían poner lavadoras… estuvieran o no alojados”, concluyen desde la dirección.