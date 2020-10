Crimen de la calle Princesa: la acusación plantea ahora una pena alternativa de 15 años

El juicio contra Denis López por el crimen de la calle Princesa, del que fue víctima el joven argelino Sami Hamidi, de 20 años, el 18 de noviembre de 2018 a las puertas de la discoteca Trópico de Zaragoza, ha llegado este viernes a su fin. Ahora, solo queda que el jurado emita su veredicto, previsiblemente, el próximo lunes, 26 de octubre.

La Fiscalía y la acusación particular han mantenido la petición de 20 y 25 años de prisión, respectivamente, para el acusado como cooperador necesario del asesinato, delito por el que ya fue condenado como autor material un menor de 17 años. Sin embargo, las acusaciones han introducido una importante modificación en sus calificaciones iniciales, al proponer que, de forma alternativa, se considere al encausado cómplice del crimen.

A los efectos penales, la diferencia entre cooperador necesario y cómplice es muy importante. Para condenar a Denis López considerándolo cooperador necesario, los nueve jurados deberían tener muy claro que sin la participación de este joven el crimen no se podría haber llevado a cabo. Por si el tribunal popular considerara que el acusado solo ayudó, pero su participación no fue decisiva, la Fiscalía y el abogado Carlos Vela, que representa a la familia de la víctima, han introducido la segunda opción. En tal caso, el ministerio público propone que se imponga al joven nicaragüense una pena de doce años y medio, mientras que la acusación particular eleva la petición a 15 años.

La defensa, a cargo del abogado Alejandro Giménez, sigue convencida de que el acusado no acorraló e impidió la huida de Sami Hamidi, como mantienen las acusaciones. Es más, apoyándose en las declaraciones de varios testigos -y que contradijeron otros-, ha situado al sospechoso a varios metros del lugar donde asestaron el machetazo mortal a la víctima. Y, por ello, ha pedido su absolución.

“Nosotros ya hemos terminado nuestro trabajo, ahora les toca a ustedes. Su decisión será la que marque la vida de Denis. No les intento meter presión, les pido que piensen”, ha dicho la defensa. Para esta, es “muy importante” que las acusaciones hayan introducido como alternativa que se condene a Denis López como cómplice y no como cooperador necesario. “Porque eso demuestra que no lo tienen claro, que tienen dudas. Y, les recuerdo, en caso de duda, no cabe condena”, ha concluido.

En cualquier caso, parece lógico que las acusaciones hayan introducido la alternativa, porque por lo que no se acusa no se puede condenar. Y con esta modificación, lo que hacen la Fiscalía y el abogado de la familia del fallecido es dar más opciones al jurado. De lo contrario, si no consideraran probado que fue cooperador necesario del asesinato, solo cabría la absolución.