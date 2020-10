Cayetana Álvarez de Toledo, en Zaragoza: "Los ataques personales de Casado a Abascal me parecen una injusticia"

La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este viernes en Zaragoza que el PP optó este jueves por la "voladura" de Vox con su 'no' a la moción de censura. "Ha iniciado una etapa nueva, una etapa arriesgada. Ha optado por liquidar a Vox esperando que sus votantes vuelvan al PP al percibir su ejercicio de liderazgo, y eso puede pasar o no pasar. Y si no pasa, volamos puentes y estaremos abriendo brechas en estos momentos de imprescindible reconstrucción", ha dicho en una nueva edición del Foro Adea, en el Auditorio.

La exportavoz popular en el Congreso ha asegurado no compartir los ataques personales del discurso de Casado a Santiago Abascal. "Me parecen una injusticia, estratégicamente un error", ha apuntado. La prioridad ahora, ha asegurado en un acto al que no han asistido ninguno de los grandes nombres del PP aragonés, debe ser "reconstruir tramas afectivas" entre todo el espacio político. Ha recordado, en este sentido, que para derrocar a Pedro Sánchez se necesita una mayoría alternativa de 176 diputados, y que, para lograrla, se necesitará el apoyo de otros partidos del centroderecha.

Ha recalcado, en todo caso, que no tiene intención de abandonar el Partido Popular. "¿Por qué habría que dejarlo? Es interesante hasta qué punto la discrepancia dentro de un partido no es asumida como algo normal en España. Inmediatamente se te llama verso suelo o se te envía al grupo mixto. Hay que empezar a asumir como algo perfectamente natural el hecho de que no todos los miembros de un partido piensan exactamente igual", ha aseverado.

Respecto a la situación política actual, ha criticado "los niveles de degradación que está alcanzando". "Son alarmantes y tienen bastantes pocos precedentes. El debate se ha vuelto infantil, grosero, irracional y demagógico. Cuando las razones y la argumentación suponen un esfuerzo excesivo, apelar a los sentimientos es mucho más fácil. Sube la temperatura política", ha expuesto.

Otro problema, a su entender, está en el excesivo control de las cúpulas sobre las estructuras de los partidos, "el escaso énfasis que se pone en el mérito y más en la estricta lealtad al jefe". "Hay que corregir mucho más allá de grandes problemas como la corrupción", ha opinado.

Ha advertido, por otra parte, que Europa "no va a solucionar los problemas de España". "Nos puede ayudar a ponernos de pie, pero no va a mantenernos levantados. A veces es la excusa de los irresponsables. No puede sustituir nuestra responsabilidad", ha indicado.