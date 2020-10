Aldehuela de Liestos lleva sin internet desde el 14 de agosto

"Llevamos sin internet desde el 14 de agosto. Se viene y se va continuamente, y así es imposible trabajar", ha manifestado el alcalde de la localidad zaragozana de Aldehuela de Liestos, Arcadio Muñoz.

El primer edil explica que ha contactado con las administraciones, con la compañía y que ya está "harto porque no se ha solucionado nada. Si no hay internet, no va a venir la gente".

Esta localidad de 52 habitantes, multiplica por seis la población durante la temporada estival. "La gente joven que viene en verano se queja de que no tienen internet, de que no les llegan los mensajes", de que, en definitiva "están incomunicados en el pueblo, porque los tres meses de verano WhatsApp está colapsado", ha explicado Muñoz.

El alcalde ha subrayado la dificultad que tienen algunos de los vecinos que necesitan internet "más que nunca" para teletrabajar o para desarrollar su actividad diaria en el negocio.

"Unos chicos jóvenes que han venido de la ciudad han reformado el local en el que estaba el hogar del jubilado y lo han hecho restaurante. La semana pasada tenían 57 personas para comer -que es un número reseñable- y encuentran dificultades para cobrar con el datáfono por la mala conexión. Esto no puede ser", ha instado, porque "todavía dificulta más que la gente quiera venir a vivir al pueblo y no ayuda a resolver el problema de la despoblación".

Muñoz ha indicado que algunas personas interesadas en llevar hasta Aldehuela su negocio, no se "atreven" porque "no se les puede garantizar que funcione la línea de internet" y "es un pena, lo hemos dado por imposible", ha reconocido.

"Si tuviésemos una conexión en condiciones hay gente interesada en montar una casa rural aquí en el pueblo, y es un buen negocio, porque tenemos atractivos turísticos, como las Hoces del río Piedra y la Cueva del Romeral, que es una cueva acondicionada e iluminada que gusta a los visitantes".

"Este verano hemos recibido gran afluencia de turistas y no podemos aprovecharlo porque no podemos dar un servicio completo, sin internet no hacemos nada", ha concluido Muñoz.