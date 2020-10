Reunión entre el Ayuntamiento y los vecinos para convertir la plaza de Salamero en una "supermanzana muy peatonalizada"

El Área de Urbanismo ha comenzado una serie de reuniones con los principales actores sociales entorno a la plaza de Miguel Salamero. En concreto, el consejero Víctor Serrano ha convocado en el Consistorio zaragozano a representantes de los comerciantes como ECOS; de vecinos como la FABZ, la AVV Cuatro Plazas Casco Histórico, o la Unión Vecinal Cesaraugusto, y a los miembros de la comunidad educativa de los tres centros del entorno: Compañía de María, Escolapias y Santa Rosa. “Con estas reuniones comenzamos a recabar opiniones entorno al futuro de la plaza de Salamero y su entorno”, ha señalado Serrano. “Pronto tendremos los informes técnicos definitivos que den cuenta sobre qué ha ocurrido con los forjados del aparcamiento subterráneo y ya podremos poner en marcha a los técnicos para desarrollar un borrador de anteproyecto”, ha explicado Serrano.

"Queremos una área muy peatonalizada, con un amplio espectro de supermanzana, donde no haya barreras arquitectónicas"

Por eso hacemos estas reuniones, porque el proyecto debe “escuchar y sumar las ideas aportadas por los principales afectados de la zona, quienes tienen mucho que decir en el futuro diseño de la plaza y su entorno”, ha recalcado Serrano. “El proyecto debe tener en cuenta las opiniones y necesidades de vecinos, comerciantes y colegios del entorno, con unos parámetros comunes mínimos que marcarán la guía con la que trabajarán los técnicos encargados del proyecto”, ha manifestado Víctor Serrano, quien ha recordado que, por el momento, “sabemos que queremos una área muy peatonalizada, con un amplio espectro de supermanzana, donde no haya barreras arquitectónicas, recuperando determinados conceptos visuales y recuperando el espacio para los ciudadanos”. “El objetivo prioritario es acometer la remodelación en cuanto sea posible y no podemos tener durante mucho tiempo la plaza en las circunstancias en las que está”, ha manifestado el consejero de Urbanismo y Equipamientos, quien ha recordado no obstante que primero “hay que solventar las cuestiones jurídicas con la empresa concesionaria del parking y luego redactar el proyecto”. Sin embargo, Serrano ya ha adelantado que “la plaza Salamero y su entorno es un proyecto que deberá tener un presupuesto digno que contribuya a un urbanismo de calidad”.