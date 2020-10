Conciliar en el Pilar, quebradero de cabeza por partida doble

La conciliación familiar trae de cabeza este curso a las familias. El puente del Pilar ha vuelto a poner a prueba sobre todo en la capital aragonesa los recursos y las agendas de los hogares. Con las fiestas suspendidas, con lo que ello conlleva de falta de entretenimiento en la calle, y sin poder echar mano de los abuelos para que atiendan a los pequeños de la casa, dado que son población de riesgo, los padres que han podido han gastado vacaciones o han teletrabajado y otros han recurrido lunes y martes a colonias o ludotecas.

«A finales de verano ya decidí guardarme días de vacaciones para este puente del Pilar, porque tenía claro que no quería que mis padres se encargaran de sus nietos, ya que en todo este tiempo nos hemos estado viendo siempre al aire libre y no era cuestión de cometer ahora una imprudencia», señala María Jesús Fañanás, madre de dos niños de 6 y 8 años. No obstante, reconoce que en su entorno hay progenitores que "no han tenido más remedio" que dejar el lunes y martes a los pequeños con sus abuelos.

Las 33 plazas que ofertó la colonia organizada por la Junta Municipal San José se llenaron en cuatro días. «Hasta ahora nunca habíamos organizado una actividad de este tipo para el Pilar, pero la junta vio que había una necesidad y presentamos un proyecto», cuenta Víctor Tello, delegado de Ludicosport, empresa organizadora. Han acudido escolares de entre 3 y 10 años de ocho colegios diferentes de barrio.

"La gente que ha podido coger fiesta se ha ido estos días a su pueblo, preferían salir de Zaragoza", cuenta Geles Carenas, una de las socias de Esbarizaculos, que cada año organiza su campus por el Pilar. En sus actividades, muchas al aire libre, han participado 16 niños que también tenían la opción de madrugadores (a las 7.30) y de comedor. Tras estas ‘no fiestas’, la conciliación familiar, y tal como evoluciona la pandemia, la conciliación volverá a quitar el sueño las próximas navidades.