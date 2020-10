La alcaldesa de La Almunia: "La incertidumbre que vivimos estos días es inaceptable"

"Tengo la sensación de que somos víctimas de una batalla en la que lo que menos importa son los almunienses y la situación epidemiológica". Así de contundente se mostraba este sábado la alcaldesa de La Almunia de Doña Godina, Marta Gracia, tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de no confinar perimetralmente la localidad. "El Ayuntamiento, como casi todos los vecinos, no entiende que estando en el mismo país en unos sitios se aplique la medida y en otros no", decía la regidora. En los datos registrados el viernes por el Departamento de Salud, la zona básica de salud de La Almunia contabilizó 15 positivos. En el acumulado desde el 2 de octubre, el conteo suma un total de 113, una de las tasas más elevadas de Aragón.

Gracia explicaba que el auto del TSJA "no entra a valorar la situación epidemiológica" y recordaba que los cinco días que han tardado los jueces en pronunciarse sobre el confinamiento de La Almunia han generado un "desconcierto máximo". "La incertidumbre y la inseguridad jurídica que se está viviendo estos días en nuestra localidad es inaceptable", aseguraba la alcaldesa. Desde la Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de La Almunia, su vicepresidente, Gonzalo Orna, lamentaba que la administración política y la jurídica no vayan de la mano. "Nos llevan a la trompa talega. Es un caos y se ha generado una enorme desazón e incertidumbre. Muchos se pensaban que ya estábamos confinados y hemos tenido que ser los comerciantes los que avisemos y expliquemos cómo están las cosas", decía.

En la zona centro de la localidad, algunos vecinos paseaban por sus calles y otros tomaban algo en las terrazas. "El problema no es decidir el confinamiento o no ahora, es que tendrían que haberlo hecho antes. Ahora, a lo mejor hubiera ayudado, pero si confinan dentro del pueblo y la gente puede salir, los vecinos se van a seguir reuniendo", comentaba María.

Lo que sí se aplica en el municipio son las restricciones de la fase 2, que afectan principalmente a aforos y horarios de establecimientos comerciales y de hostelería. "El daño ya está hecho, porque ha venido mucha menos gente", reconocía Noe Grima, del bar la Atalaya.