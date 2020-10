Los hosteleros de Zaragoza querían dar servicio de barra y los epidemiólogos alertan de posibles riesgos

El sector hostelero de Zaragoza ha recibido la noticia de que finalmente no se cumplirán las restricciones de aforo dicatadas por la DGA para el puente del Pilar con "alivio" y "satisfacción". No obstante, consideraron que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que solo estimó parcialmente las medidas cautelarísimas que habían solicitado,se quedó "un poco corta" al no permitir el uso de la barra.

Por su parte, los epidemiólogos consideran que se trata de un tema complejo y no tienen una opinión unánime. Nacho de Blas, profesor de la Facultad de Veterinaria, se muestra crítico con el fallo. Mientras, el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ve el mayor riesgo en las fiestas y reuniones familiares y de amigos.

El presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín, dijo además que "el daño ya está hecho", ya que las reservas perdidas con el retroceso a la fase 2 ya no se recuperarán. "Hacemos una valoración positiva ya que por lo menos se reconoce que no todo vale", consideró. Volvió a pedir la creación de "una mesa de diálogo con Sanidad" en la que el sector pueda estar presente. "Es lamentable que el único recurso que tengamos sea acudir a los tribunales".

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) accedió este viernes en parte a las medidas cautelarísimas solicitadas por los hosteleros tras decretarse el paso a fase 2 flexibilizada de Zaragoza. Así, tumbó las restricciones de aforo a la hostelería en Zaragoza y admitirá terrazas al 100% este puente del Pilar. Cafés, bares y restaurantes también podrán estar al 75% en el interior, pero no hacer uso de la barra, ya que, según dice el auto, por su propia naturaleza es difícil controlar el aforo, dado que "la gente se mueve y se amontona, y lo hace sin mascarilla si está bebiendo o picando". Contra este auto no cabe recurso alguno.

El Ejecutivo mostró su "respeto a la decisión judicial", anunció que procederá a estudiar el auto y recordó que se mantiene la obligación de cumplir el distanciamiento social "como regla limitativa a la baja en los aforos de estos establecimientos".