Ramona, a Conchito: "No nos podemos ir de farra, ya nos iremos el año que viene"

Conchito y Mari Ramona, desde Oregón TV, también se han sumado a la campaña de información y sensibilización que ha emprendido el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Cultural bajo el lema "Este año no hay fiestas. Sé responsable". En un vídeo, padre e hija conversan sobre la situación creada por la pandemia, y Mari Ramona le recuerda a su progenitor que en estas fechas en torno al día del Pilar "no nos podemos ir de farra por ahí, ya nos iremos al año que viene".

Este viernes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado un bando en el que recuerda que "no puede, ni debe haber fiestas del Pilar" por la pandemia. "Si no hubiera pandemia, mañana sábado comenzarían las fiestas del Pilar, pero este año no hay fiestas del Pilar y ese es el mensaje a recalcar", ha reiterado el alcalde, Jorge Azcón. "Es muy duro, pero es absolutamente necesario" para evitar males mayores, ha subrayado.

"Este año no hay fiestas del Pilar, ni fiestas ni no fiestas"

A la petición de no celebrar las fiestas para evitar que el coronavirus se transmita se han sumado los personajes del programa de humor de Aragón TV, Conchito y Mari Ramona, que apuntan en el vídeo: "Este año no hay fiestas del Pilar, ni fiestas ni no fiestas". Ante el amago de Conchito de irse, Mari Ramona le recrimina que quiera irse de farra, porque se puede contagiar. "¡Que no puede hacer botellón ni fiestas alternativas, padre!". "¡Pero que voy al baño!", responde Conchito.

"¡Que no puede hacer botellón ni fiestas alternativas, padre!"

La situación epidemiológica que vive la capital de Zaragoza es preocupante y una gran concentración de personas durante estos días podría suponer una extensión de los casos que provocarían un colapso del sistema sanitario. Por este motivo, las autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón, con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza, han publicado una orden por la que la capital aragonesa ha pasado a la fase 2 flexibilizada para evitar las aglomeraciones coincidiendo con estas fechas señaladas en torno al 12 de octubre, día del Pilar. Así, está vigente durante una semana, desde el jueves, 8 hasta el 15 de octubre.