El alcalde de Zaragoza dicta un bando en el que recuerda que no puede, ni debe haber fiestas del Pilar por la pandemia

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dictado un bando en el que se informa a todos los vecinos de la ciudad de que este año no hay fiestas del Pilar por la pandemia de coronavirusy para evitar que se propaguen los contagios y tajante ha remachado que "no puede, ni debe" haber celebraciones.

"Si no hubiera pandemia, mañana sábado comenzarían las fiestas del Pilar, pero este año no hay fiestas del Pilar y ese es el mensaje a recalcar", ha reiterado.

Tras agradecer a los medios de la "importante" labor de concienciación a la ciudadanía, el alcalde ha abundado en que "no puede, ni debe haber fiestas del Pilar y hay que ser tremendamente responsable". Por ello, ha señalado que "no puede haber comportamientos festivos" porque pueden ayudar a propagar el virus. "La experiencia de otras localidades nos debe enseñar que este año no toca".

"Zaragoza no puede cometer ese error. Los zaragozanos tienen que ser conscientes de lo que nos jugamos"

Enfático, ha manifestado: "Zaragoza no puede cometer ese error. Los zaragozanos tienen que ser conscientes de lo que nos jugamos". Seguidamente ha hecho un juego de palabras con una popular jota para decir: "En Zaragoza sale lo mejor y pedimos la sensatez, prudencia y solidaridad que caracteriza a los zaragozanos".

El alcalde ha reconocido que no celebrar las fiestas del Pilar "es muy duro, pero es absolutamente necesario". "Si no entendemos que este año no puede haber fiestas y actuáramos como ni nada pasara seria una irresponsabilidad que dañaría la salud de toda la ciudad".

Ha asegurado ser consciente del sacrificio que supone que no haya fiestas por el cariño y fervor a la virgen del Pilar como estandarte de Zaragoza e imagen universal, ya que es patrona de la Hispanidad.

"El día del Pilar no solo es importante en Zaragoza, sino en España porque se recuerda todo aquello que nos une y nos sentimos orgullosos de estas cuatro décadas de democracia". Ha trasladado su convencimiento de que se volverán a celebrar las fiestas y mientras tanto ha reiterado la petición a los zaragozanos de que "no celebren nada porque nada debe celebrarse en estas circunstancias".

El alcalde de Zaragoza ha confiado en que este sea el último bando que emite en estas circunstancias de pandemia.

"Es preferible lamentar la ausencia de fiestas a tener que llorar en las próximas semanas porque haya más enfermedad, más personas fallecidas, más restricciones, más crisis social y económica"

Por su parte, la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha apelado a la "prudencia y responsabilidad" que los ciudadanos han demostrado "sobradamente" durante el confinamiento. "Hay que volver a demostrarlo porque ahora somos un escaparate".

Sara Fernández ha apuntado que hay alternativas y este año la plaza del Pilar estará en los dispositivos móviles y "en los corazones" de los ciudadanos. "Instamos a no bajar al centro, ni a la plaza del Pilar porque la virgen nos seguirá esperando".

Ha recordado que al igual que la Semana Santa se vivió de otra forma ahora se pueden engalanar los balcones con flores y vivir estas fechas desde casa "sin aglomeraciones". "Este año será diferente y es un sacrificio pequeño comparado con el beneficio de salir cuanto antes de la crisis sanitaria".

La vicealcaldesa ha señalado que uno de los títulos de la ciudad es el de "muy benéfica" porque al final del siglo XIX se enfrentó a una epidemia cólera defendiendo a los vecinos. "Ahora lo haremos los zaragozanos del siglo XXI. Entre todos tenemos que tener claro que este año no hay fiestas para poder tenerlas al año siguiente".

El bando

El bando emitido por el alcalde explica que es "preferible lamentar la ausencia de fiestas a tener que llorar en las próximas semanas porque haya más enfermedad, más personas fallecidas, más restricciones y más crisis social y económica"

El escrito señala que es "extremadamente duro" porque la festividad de la virgen del Pilar es "lo más grande y lo más bello" de la ciudad, ya que al fervor "inmenso" por la patrona se une lo que simboliza, que es el Día de la Hispanidad.

"Es el día en el que ensalzamos todo aquello que nos une como nación, nuestra historia común, pujanza cultural con el español como lengua universal, nuestros símbolos constitucionales como garantes del Estado de Derechos y las libertades individuales con la monarquía parlamentaria y el ordenamiento jurídico en la cúspide del sistema democrático, que los españoles nos otorgamos en 1978 para ejemplo de convivencia y superación al mundo entero".

"Por nuestros mayores, por nuestras familias y seres queridos, por los profesionales sanitarios que siguen luchando contra la enfermedad en primera línea, por el bien común de Zaragoza, sé solidario y recuerda: este año no hay fiestas del Pilar"

El bando insta a seguir recordando e impulsando ese "legado admirable", pero, en esta ocasión, con la obligación de hacerlo sin los actos festivos por lo que se vuelve a apelar a la responsabilidad y a seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias para evitar comportamientos que ayuden a propagar la pandemia.

"Por nuestros mayores, por nuestras familias y seres queridos, por los profesionales sanitarios que siguen luchando contra la enfermedad en primera línea, por el bien común de Zaragoza, sé solidario y recuerda: este año no hay fiestas del Pilar", concluye el bando.