Cola en la plaza del Pilar de Zaragoza para ver a la Virgen

Desde este jueves por la tarde, los alrededores de la basílica del Pilar congregan a numerosos feligreses y visitantes que guardan fila para acceder al templo y ver a la Virgen del Pilar, en la víspera de las 'no fiestas'.

La plaza del Pilar no podrá llenarse este año de flores, ni se podrán ver por las calles de la capital aragonesa oleadas de oferentes ataviados con sus trajes regionales deseosos de dejar su ramo a los pies de la Virgen. Para volver a vivir un 12 de octubre festivo habrá que esperar a las fiestas de 2021. No obstante, y a pesar de las recomendaciones que se han hecho por parte de las autoridades sanitarias, hay quienes no están dispuestos a renunciar a ver a la Virgen y han aprovechado esta mañana de viernes, víspera del puente del Pilar, para guardar cuidadosamente su turno a las puertas de la basílica, donde se han formado colas desde primera hora por el goteo constante de personas, sin llegar a producirse aglomeraciones.

El aforo en la basílica del Pilar durante la fase 2 será del 50%, según anunció la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien avanzó también esta semana que habrá controles en la plaza del Pilar y zonas aledañas por parte de la Policía y Fuerzas de Seguridad para prevenir aglomeraciones.