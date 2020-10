Critican una campaña publicitaria que anima a convertir tu casa en Interpeñas

La red social Twitter vuelve a ser escenario de una nueva polémica. En la mañana de este miércoles, varios usuarios han compartido imágenes de una campaña publicitaria que se ha desplegado por algunos mupis de la capital aragonesa y que sorprende por el cuanto menos controvertido eslogan del que va acompañada. Se trata de la empresa de reparto de comida a domicilio, Uber Eats, que ofrece un importante descuento bajo el lema "Convierte tu casa en Interpeñas". Muchos han tachado esta frase de inoportuna, desconsiderada e irresponsable debido a la situación sanitaria que atraviesa todo el país y, en concreto, Zaragoza, que ha retrocedido a la fase 2 para precisamente evitar comportamientos que puedan ser peligrosos para la salud pública. El Ayuntamiento de la ciudad pedirá a la compañía su retirada.

Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, al ser preguntado por el asunto en una rueda de prensa. El edil ha considerado que se trata de una publicidad "absolutamente lamentable e irresponsable" y ha recordado las campañas que se están llevando a cabo por parte del Consistorio para recordar que este año no se pueden celebrar las Fiestas del Pilar y concienciar sobre la necesidad de respetar las medidas sanitarias de seguridad. No obstante, Serrano ha explicado Servicios Públicos, el área que se encarga de estas cuestiones, no puede intervenir directamente ya que la normativa de publicidad no lo permite a no ser que el anuncio vulnere de forma expresa alguna ley o, por ejemplo, incite directamente al odio hacia algún colectivo. "Apelo a la responsabilidad de esta empresa para que lo retire de inmediato", ha rematado.

Enserio? Me parece muy fuerte que una marca esté incitando a hacer fiestas en casa, siendo que no hay fiestas del pilar en zaragoza @SoydeZaragoza@policiazaragoza#Zaragozapic.twitter.com/qalo2lDEtC — Anna Almu (@anna_almu) October 7, 2020

Los usuarios de las redes sociales también se han mostrado muy críticos al considerar que incita directamente a que se celebren fiestas en los domicilios particulares y han pedido la intervención de las autoridades competentes.