El Ayuntamiento venderá por un mínimo de 15 millones el solar para el hospital privado

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere obtener 15,12 millones de euros por la venta del solar de 20.000 metros cuadrados de la prolongación de la avenida de Gómez Laguna en el que se construirá un gran hospital privado. La cifra es un mínimo, dado que es mejorable al alza y el precio es el único criterio. En el horizonte, las obras podrían comenzar en seis meses, según las previsiones de Urbanismo, y estar listo en dos años.

"Es un precio de tasación que refleja el valor de mercado de los suelos sin tener en cuenta la pandemia", ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, después de la reunión del gobierno municipal que ha aprobado los pliegos de condiciones del concurso público. En estos se establece que el plazo para recibir ofertas finaliza el 22 de octubre, con el objetivo de adjudicar los suelos antes de que acabe el año.

Para Serrano, el objetivo es construir "un complejo hospitalario de primer nivel" al que solo podrán concurrir empresas o grupos relacionados con la sanidad. "No puede adquirir el suelo nadie que no venga con un proyecto empresarial", ha declarado el responsable municipal. En este sentido, ha dicho que ha mantenido contactos con cinco grupos empresariales, entre los que figura Ribera Salud y Quirón, que han mostrado su interés por el proyecto, por lo que está convencido de que la subasta no quedará desierta.

En su opinión, gracias a este proyecto "puede tener uno de los mejores hospitales privados de España, sino el mejor, que será generador de empleo y motor económico de la ciudad". No obstante, apuntó que los pliegos de condiciones no establecen ningún aspecto referido al proyecto en sí, como el número de camas o las especialidades que se podrían ofrecer. Según ha indicado Serrano, "la ley obliga a ir a una licitación por precio", por lo que establecer este tipo de condiciones en los pliegos podría limitar la competencia o favorecer unos proyectos empresariales sobre otros.

En cualquier caso, el Ayuntamiento estimó en su día que la superficie edificable que tiene el solar (30.000 metros cuadrados) permitiría la construcción de unas 500 camas, por lo que se convertiría en el tercero más importante de la ciudad, solo superado por el Miguel Servet (1.235 camas) y el Clínico (808).

Asimismo, el gobierno PP-Cs calculó que un proyecto como este generaría unos 500 empleos durante su construcción y otros 1.500 una vez entre en funcionamiento. En total, la inversión podría superar los 100 millones de euros. Estaría por ver si la operación sería declarada de interés autonómico por la DGA, aunque ese trámite corresponderá a la empresa que se adjudique las obras y promueva el proyecto.