La Policía ve "raro" el caso de la apuñalada por un falso repartidor y no descarta nada

La Jefatura Superior de Policía de Aragón explicó ayer que agentes de la comisaría de San José se han hecho cargo de la denuncia presentada por la vecina de Valdespartera que acudió el pasado lunes a urgencias del Hospital Miguel Servet asegurando haber sido apuñalada por un hombre que se hizo pasar por repartidor de Amazon. Los investigadores no descartan todavía nada, pero adelantan que se trata de un caso «raro».

Como informó ayer HERALDO, la denunciante, de 37 años, manifestó que un hombre de raza negra, de complexión delgada y de, aproximadamente 1,80 m de altura, llamó a mediodía al portero automático de su vivienda y al preguntar quién era contestó: «Paquete de Amazon». Según esta, le esperó con la puerta entreabierta, y nada más llegar al rellano, sin mediar palabra se abalanzó sobre ella con una navaja o cuchillo.

NOTICIAS RELACIONADAS Un falso repartidor acuchilla a una mujer en la puerta de su casa de Zaragoza

Según esta mujer, forcejeó con el falso repartidor y sufrió varios cortes en brazos y piernas. Sin embargo, al tramitar más tarde la denuncia, contó a los agentes que logró cerrar la puerta y refugiarse en su domicilio. Ello habría hecho que el supuesto agresor se diera a la fuga.

La mujer pidió una ambulancia y fue asistida de varios cortes y rasguños, pero todos ellos "leves". Cuando los agentes le preguntaron si el falso repartidor llevaba guantes, esta dijo que estaba tan nerviosa que no se fijó. En cualquier caso, indicó a los funcionarios que en su intento por colarse en la vivienda el hombre, "de unos 30 años" (dijo), sí se apoyo en la puerta de entrada. No consta si la Policía Científica ha tratado de sacar huellas. Según informaba ayer la Policía, hasta ahora no se tiene constancia de ningún ataque similar, ni en Valdespartera ni en ningún otro barrio de la capital aragonesa.

No hay detenidos

Los investigadores de la comisaría de San José tratan ahora de aclarar lo sucedido y barajan todas las hipótesis: desde el intento de robo hasta el de agresión sexual, sin poder descartar tampoco que se trate de una denuncia falsa. Algo que llama la atención es que el supuesto repartidor de Amazon supiera que la víctima estaba esperando que fueran a recoger un paquete. La denunciante explicó en comisaría que esa misma mañana le habían hecho ya una entrega antes de que se produjera la agresión. Y fue ya por la tarde, cuando la mujer estaba acompañada por su pareja, cuando otro repartidor se presentó en el domicilio de Valdespartera para recoger el otro paquete. Al cierre de esta edición, la Jefatura Superior no había informado de ninguna detención por estos hechos.