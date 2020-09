El Seprona investiga a un vecino de Zaragoza por maltrato animal a su perra

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil investiga a un vecino de Zaragoza de 68 años por un presunto delito de maltrato animal, después de que su perra apareciera con caquexia extrema, deshidratación, cojera y gran cantidad de parásitos externos.

Como ha informado el Instituto armado en un comunicado, este can de raza podenco andaluz llegó el pasado 5 de julio al Centro de Protección Animal de Zaragoza en un estado de desnutrición extrema.

Ante la sospecha de la situación de abandono del animal, tanto de la atención veterinaria como de las necesidades básicas de su salud, comenzó la investigación y se determinó que de no haber sido recogido y puesto en tratamiento, el can no habría sobrevivido.

Los agentes localizaron al responsable de la perra tras consultar el Registro de Animales de Compañía de Aragón (RIACA), donde también aparecieron a su nombre otros seis canes, cinco de ellos sin la obligatoria vacuna antirrábica.

Además, la Guardia Civil pudo determinar que uno de los animales que figuraban a su nombre fue cedido a otra persona a través de su veterinario, algo que no figuraba en la base RIACA; así como tampoco el fallecimiento hace varios años de otros dos de los perros.

Aparte de la investigación hacia el responsables de los perros, también ha sido denunciado el veterinario que los atendía por no grabar en la base de datos un supuesto cambio de titularidad de uno de los animales y por tres infracciones por no reseñar en los pasaportes de tres canes la fecha completa de la vacunación.