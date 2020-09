Azcón dice que Simón "no es digno" de ser hijo predilecto entre críticas de la izquierda por el veto

La decisión del gobierno PP-Cs y de Vox de impedir la distinción al epidemiólogo zaragozano Fernando Simón como hijo predilecto de Zaragoza agravó ayer la fractura entre la derecha y la izquierda municipal. El alcalde, Jorge Azcón, sostuvo que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias "no es digno del nombramiento más importante de la ciudad" y acusó a ZEC de "buscar la confrontación" por hacer esta propuesta. La izquierda atacó al gobierno por haber roto un consenso histórico a la hora de acordar las medallas y distinciones.

Aunque hay antecedentes de grupos que se han desmarcado de alguna propuesta de distinción (lo hizo Podemos-Equo el año pasado al abstenerse en la Medalla de Oro a Saica), es la primera vez que no va a prosperar una de ellas por el veto de la mayoría de gobierno. Y abre la espita de convertir la concesión de las medallas en un campo de batalla político, algo que los partidos, especialmente los mayoritarios, han tratado siempre de evitar.

"No podemos votar algo distinto de lo que pensamos", afirmó el regidor. Azcón reclamó propuestas "asumibles" de los grupos y puso en duda los méritos de Simón, que durante los últimos meses ha actuado como portavoz del Ministerio de Sanidad a la hora de comunicar la evolución de la crisis de la covid. "Es la persona que mayor polémica levanta en este país. Se ha buscado hacer política", dijo.

La portavoz del gobierno municipal, María Navarro, insistió en este argumento y consideró que Fernando Simón ha sido "portavoz del PSOE y de Podemos en lugar de defensor de la salud pública". "Durante la pandemia hemos conocido numerosos engaños del señor Simón, como que no hacían falta las mascarillas, que había un comité de expertos que no ha existido o los bailes de cifras con el número de fallecidos. No reúne los méritos", zanjó. Instó a ZEC a que presente otra propuesta antes del viernes, cuando se votarán las distinciones, opción que la formación de izquierdas rechazó.

La oposición, que forzará la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria, no ocultó su indignación ante una situación que calificó de "inaudita" y que achacó a la dependencia que tienen PP y Cs de Vox. El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, recordó que las distinciones "se han aprobado siempre por consenso". Lamentó que el gobierno no hiciera pública su discrepancia hasta que el expediente inició su tramitación en la junta de portavoces del lunes, pese a que conoce la iniciativa desde mayo. Santisteve achacó el veto a "una llamadita de Abascal o de Casado" y acusó a Azcón de "primar la confrontación y el interés partidista".

Lola Ranera, del PSOE, dijo que lo ocurrido le causa "una tristeza absoluta". Además, recordó que se han evitado siempre los vetos porque "el pluralismo es una marca de ciudad". "Vox viene a romper los consensos y PP y Cs se arrodillan", afirmó la edil.

Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, declaró que lo ocurrido "es indignante" y le produce "una enorme tristeza". Lamentó que la decisión del gobierno ponga en cuestión "el prestigio" de Fernando Simón y consideró que el "boicot" a las distinciones "es por seguidismo de Vox".