Dos detenidos por estafar con el timo del “hurto mágico” en supermercados de Zaragoza

Hay muchas maneras de ejercer la picaresca, pero la que consiste en engañar a una persona que está en su puesto de trabajo y se lo juega es de las más villanas. Se trata del timo del "hurto mágico", y su modus operandi consiste en adquirir un producto de bajo coste en el supermercado, pagar en efectivo con un billete de un importe grande (50, 100 o 200 euros) y confundir al vendedor para quedarse con parte del dinero devuelto.

Esta práctica es la que realizaban dos detenidos por la Policía Nacional el pasado jueves en Zaragoza. Se trata de dos varones que estafaban en los supermercados a través de este método del "hurto mágico".

Según fuentes de la Jefatura Superior Policía en Zaragoza, los presuntos estafadores acudieron el pasado miércoles, día 16, a las 18.53 a un local de alimentación situado en el Paseo la Mina. El engaño lo pusieron en práctica de forma separada, ya que cada uno de los detenidos se dirigieron a una cajera diferente y les solicitaron el cambio de 50 y 70 euros. Sin embargo, la confusión a la que someten a los trabajadores de los establecimientos es clave para llevar a cabo este timo. Los presuntos autores adquirían una artículo como excusa para iniciar una serie de cambios de monedas y billetes que finalizaba con la entrega de más dinero por parte del personal del comercio sin que estos se dieran cuenta hasta el cierre de cajas, momento en el que comprobaban que no cuadraban las cuentas. Faltaba la cantidad requerida por estos varones.

Posteriormente, ese mismo miércoles a las 20.30, los ahora detenidos realizaron actos similares en un supermercado sito en la calle Castelar donde consiguieron con el mismo modus operandi 50 euros. La misma acción que se repitió al día siguiente, en la calle Torre Nueva, si bien en esta ocasión no consiguieron culminar el timo ya que la cajera se negó a efectuar los citados cambios de dinero al estar avisada de lo que estaba sucediendo en otros centros del mismo grupo comercial.

Desde la Policía Nacional se aconseja tomar las siguientes medidas:

- Desconfiar de personas que, a través de confusión y manejo rápido de las manos, solicite cambiar dinero.

- No entregar el dinero por parte de los trabajadores sin contar antes los entregado por la persona en cuestión.

- No dejar que la persona ajena maneje la situación. Sea consciente del dinero que se le entrega, de la validez de dichos billetes y no entregue el cambio hasta que no haya seguridad.

- En caso de de duda o sospecha, no dude en contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091 o a través de la aplicación Alertcops.