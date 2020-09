Detienen a un hombre de 41 años por agredir a su pareja en el barrio de Torrero de Zaragoza

Un hombre de 41 años ha sido detenido este sábado por la Policía Local de Zaragoza por un presunto delito de violencia de género tras agredir a su pareja en el domicilio que comparten ambos en el barrio de Torrero de la capital aragonesa, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad. El individuo, cuyo nombre corresponde a las iniciales C.S.G., ha sido arrestado sobre las 16.50.

En el mismo barrio de Torrero, en la Z-30, también se ha registrado este sábado una colisión de carácter leve entre dos turismos que se ha saldado con una persona citada para un juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir ebro En el accidente, que ha ocurrido a las 15.15, el coche conducido por F. Z.M.,de 48 años, ha chocado por alcance con el vehículo en el que iba al volante A. M. M., de 32 años. Al llevarle a cabo las pruebas de alcoholemia al conductor causante del suceso ha arrojado sendos resultados positivos. El vehículo ha sido trasladado por una grúa al deposito municipal. Desde la Policía Local se ha aclarado que los dos implicados en el siniestro hacían un uso correcto de los cinturones de seguridad.

Por otra parte, tres jóvenes han sido detenidos por la Policía Local a primera hora de este sábado, a las 7.15, al robar un teléfono móvil a un viandante en la calle del doctor Luis de la Torre, en el barrio de Las Delicias, empleando para ello la violencia. Los arrestados son A.N. y C.O., ambos de 18 años y A.S, de 21 años.