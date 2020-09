"Me he tenido que quitar la máscara facial para interactuar entre ellos"

Son poco más de las 10.00. En un grupo de seis alumnos del colegio de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza solo una niña lleva mascarilla, el resto no la soportan o están exentos por sus patologías. En este primer día de clase Inés Arranz, su profesora, se afana en explicarles con pictogramas que tienen que lavarse las manos y desinfectarlas, no tocarse la cara y la nariz y que solo tienen que coger sus cosas para prevenir el coronavirus.

"Es un comienzo de curso muy raro. A estos chicos y chicas les gusta abrazarse al saludar y ven extraño no poder hacerlo. Me he tenido que quitar la mascarilla facial para interactuar con ellos porque era como si no me reconociesen. En una hora nos hemos lavado ya tres veces las manos", explica esta profesora con más de dos décadas de experiencia.

Los colegios de Educación Especial también han iniciado ya el curso en Aragón. Heraldo TV ha visitado el CEE Jean Piaget, en Parque Goya, Zaragoza, para conocer cómo afrontan un año marcado por la covid profesores y alumnos.

Este pasado julio ya pusieron en marcha un plan de actuación para el desarrollo de las colonias urbanas que según su director, Jesús Fredes, funcionó con éxito y que ahora vuelven a aplicar. En estas instalaciones son 96 alumnos (hay 19 residentes) y se han creado aulas de 6 escolares, una ratio habitual en Educación Especial. El protocolo de la DGA permite que se integren clases hasta un máximo de 12 y así se han creando 8 grupos estables de convivencia que comen y salen juntos al patio que está perfectamente dividido. "Cada aula de 6 cuenta con un maestro, un auxiliar y una persona de refuerzo, por lo que al unir dos también favorecemos el apoyo de los trabajadores entre sí", comenta el director. Para limitar al máximo los contactos, solo los fisioterapeutas y el personal de enfermería atienden a todos. Las salas comunes como el salón de actos, la biblioteca o el aula hogar sirven de comedores y el menú les llega en bandejas aisladas que les sirve un adulto.

Como novedad han introducido que los escolares lleven a cabo tareas de limpieza y desinfección, "lo que les ayuda a concienciarse y mejorar también sus capacidades». Fredes sí lamenta que la covid supone "una limitación» a la inclusión, ya que se suspenden las aulas combinadas de alumnos que iban unos días a Educación Especial y otros a un centro ordinario, las salidas de los chicos fuera del centro y los hermanamientos con institutos y colegios que acudían a pasar una mañana en el Piaget.