Los vecinos de La Almozara piden una solución para la ‘cicatriz’ que los separa de Delicias

Apenas 200 metros de terreno separan a los vecinos del zaragozano barrio de La Almozara de la avenida Ciudad de Soria. Para llegar hasta el barrio de Delicias desde la avenida de la Autonomía, al sur del barrio, hay dos alternativas: cruzar por la calle Fray José Casanova -la única vía realmente habilitada para ello- o hacerlo a través de los solares que se extienden desde el centro Etopía hasta el palacio de la Aljafería.

A vista aérea es fácil comprobar que esta última es la opción que eligen muchos viandantes, ya que pueden verse los caminos naturales que se han ido creando con el paso del tiempo. Una “cicatriz” para la que los vecinos reclaman una solución definitiva o, al menos, un acondicionamiento. “Está en un estado bastante deplorable. Hay zonas que sí que se arreglaron con motivo de la Expo y otras que desde el inicio quedaron sin acondicionar”, explica Manuel Alonso, presidente de la Asociación de Vecinos Avenida de Navarra.

Las parcelas en las que en su día se intervino han perdido su esplendor, y el colectivo cree que dan una sensación “tercermundista” de esta zona de la ciudad. “En la parte más próxima a la plaza de la Ciudadanía se pusieron puntos de luz, arbolado, fuentes… pero actualmente está abandonada. Para ser justos, hace un tiempo repararon algunas farolas. Es lo único que se ha hecho”, afirma el portavoz. A su juicio, la imagen contrasta con la que unos metros más allá da la ladera del palacio de La Aljafería, “perfectamente regada y verde”. “Los setos que hay para delimitar el carril bici tampoco se cuidan”, añade.

El estado de conservación de esta zona no invita a los viandantes a caminar o pasar el rato. “Con el clima que tenemos no apetece pasar el día a pleno sol”, apunta Alonso, que considera que harían falta más árboles. “En otro sector de este mismo andador también hay diez bancos a pleno sol en los que no se sienta nadie. Haría falta que tuvieran una cierta protección porque si no la gente no se puede sentar a disfrutar”, comenta. De hecho, hace unas semanas solicitaron la reposición de varios ejemplares al Ayuntamiento de Zaragoza, aunque el consistorio asegura no tener constancia de que se haya caído o desaparecido ninguno.

Lo cierto es que la situación de los terrenos entre la avenida Ciudad de Soria, la avenida de la Autonomía y la calle Braulio Foz es compleja. Pertenecen en su mayor parte a la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, encargada desde 2002 de promover la transformación urbanística derivada de la remodelación del sistema ferroviario. La entidad, integrada por DGA, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Zaragoza, es la que gestiona el uso que se les da a esos suelos.

La crisis del 2008 no ayudó al desarrollo urbanístico de la zona, si bien fuentes municipales han asegurado que mantienen los planes de revitalizar esta cicatriz, aunque han pedido paciencia a los vecinos ya que se trata de “suelos pendientes de desarrollo” en los que el consistorio no tiene responsabilidad directa.

En este sentido, fuentes de Adif aseguran que estos terrenos se refieren al parque equipado 1 del Área G44.2. “Actualmente se está tramitando en el Ayuntamiento de Zaragoza una propuesta de modificación del estudio de detalle en este parque a fin de delimitar las parcelas de equipamiento”, explican. Este trámite es necesario para poder urbanizar el futuro parque, ya que solo una vez aprobado se podrá iniciar el proceso de contratación de la ejecución de las obras.

Sea como sea, esta zona sigue siendo el paso natural de quienes tienen que ir de La Almozara a Las Delicias, y viceversa. “Sentimos cierto malestar. La gente tiene que ir de un lado a otro por caminos de piedras que no están ni mínimamente acondicionados”, lamenta Alonso.