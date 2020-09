Piden colaboración ciudadana para encontrar al ladrón de un móvil en La Almunia

Una vecina de La Almunia de Doña Godina ha denunciado el robo de su teléfono móvil cuando atendía dentro de su negocio a un varón de unos 40 años, rapado, de unos 130 kilos y nacionalidad rumana. Los hechos, explica la afectada que prefiere no difundir su nombre, ocurrieron este lunes en una empresa de trabajo temporal ubicada en la plaza de La Paz de la cabecera comarcal de Valdejalón cuando el presunto delincuente entró al local para pedir información de cómo enviar el currículum de su mujer para trabajar en España.

"Mientras me daba un papel con los datos y yo me limitaba a decirle los pasos, puso dicha hoja sobre mi terminal y a los 2 minutos, cuando fui a echar mano, vi que no estaba en mi mesa", detallaba en un escrito difundido por mensajería móvil. "Salí corriendo a preguntar en las terrazas y lamentablemente nadie vio hacia qué dirección se fue", explica. En este punto, se dio aviso a Policía Local y Guardia Civil, que iniciaron la búsqueda pero que hasta el momento no ha tenido éxito.

Por ello, la afectada ha difundido el escrito pidiendo colaboración ciudadana y detallando la vestimenta de la persona: camiseta negra, bermudas cortas y deportivas. En su queja, agradece la labor de las fuerzas de orden público, aunque se muesta pesimista: "Ya doy por perdido mi teléfono, un Xiaomi note 10, carcasa verde agua y carcasa decorativa imitando una cámara de fotos y con un valor de 600 euros".

Al mismo tiempo, tenía esperanza en que "esas cámaras recientemente instaladas en la localidad, se supervisen".