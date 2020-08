Filas en el Caracol para canjear los abonos transporte no gastados en la pandemia

El plazo para solicitar la compensación de los abonos transporte no gastados durante el estado de alarma ha comenzado este lunes. Muchos han sido puntuales y el primer día las oficinas de la empresa Avanza en el centro comercial El Caracol, en el céntrico paseo de la Independencia, ya han registrado, desde media mañana, considerables filas de personas deseosas de hacerse con esos viajes extra. En general, la medida ha sentado de maravilla a los usuarios de estas tarjetas, que temían que el coronavirus les hiciera perder por completo el dinero invertido previamente, aunque también ha habido algo de confusión en el proceder e, incluso, una aislada reclamación.

Tras una espera más o menos breve, los trabajadores de la compañía de transporte asignaban a cada solicitante una cantidad de días de uso determinada, que variaba en función de lo que hubieran viajado desde el 14 de marzo al 21 de junio y del periodo de vigencia de los distintos abonos. Las cifras resultantes eran, como cada caso, desiguales. En tan solo unos minutos, ha habido quien salía con menos de dos semanas más de uso y quien había sido compensado con más de tres meses adicionales.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha esta medida para prolongar los abonos que no hayan salido rentables los días proporcionales y necesarios para que los usuarios no pierdan dinero. Así, Erika Monina, cuya tarjeta caducó no mucho más tarde del estallido de la pandemia, abandonaba las oficinas poco después de las once con 13 días más. Sin embargo, en el extremo opuesto estaba Vanesa López, que ha sido compensada con la cifra nada desdeñable de 99 días de uso. En este caso, tal y como ha explicado, la joven era propietaria de un bono anual y durante el estado de alarma no utilizó en ningún momento el transporte público de la ciudad. Junto a ella también había acudido a hacer la solicitud Sofía Zorrilla, quien aseguraba estar "muy contenta" con los aproximadamente dos meses más que podrá usar su abono, que ya estaba a punto de caducar.

Una reclamación

Con todo, también ha habido esta mañana quien no ha quedado nada conforme con la compensación. Ha sido el caso de Ana Cristina Monge, empleada sanitaria, que ha visto cómo la medida de los viajes gratis para estos trabajadores que impulsó el gobierno PP-Cs durante el confinamiento no se ha hecho efectiva para ella. En su caso, al ser propietaria de un abono, ya tenía pagados los trayectos por adelantado, y cuando ha acudido hoy a las oficinas de Avanza le han proporcionado una devolución de 48 días de uso. "Mis compañeros se han pasado todos estos meses viajando gratis y yo en cambio pierdo dinero", lamentaba.

Por eso, finalmente ha acabado poniendo una reclamación. "Me han dicho que no habían estudiado mi caso", contaba después de entregar los documentos.