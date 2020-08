Los olivos de la plaza Salamero ya tienen pretendientes

Los recién retirados olivos de la plaza Salamero de Zaragoza tienen que hacer frente a un largo proceso de recuperación que podría superar los dos años. Su primer destino ha sido Viveros Jara, donde permanecerán al menos un año. Después serán trasladados hasta los viveros municipales, donde serán sometidos a tareas de mantenimiento. Concluido ese proceso, serán devueltos a la ciudad, aunque se desconoce cuál será su ubicación concreta.

No obstante, los olivos ya han suscitado cierto interés entre los miembros del Grupo de Medioambiente del Distrito Sur, que han solicitado adoptar uno de ellos y poder disfrutar de él en el barrio de Valdespartera. Así se lo han hecho saber al área de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza a través de un escrito en el que piden poder dar “a dicho árbol un lugar especial dentro del distrito”. La ubicación planteada por el colectivo no es otra que la plaza que hay delante del Centro Vecinal de Valdespartera. “Quizás no sea tan emblemática como la plaza Salamero pero es de los lugares más concurridos y queridos en el barrio”, señalan en la misiva.

Lo cierto es que esta plaza es el centro neurálgico de las fiestas y sirve como punto de encuentro de las asociaciones y grupos vecinales del Distrito Sur. “Seguro que lo recibimos como se merece y en poco tiempo se siente como en casa”, comentan. La idea de adoptar un olivo se le ocurrió a un vecino de la zona que ni si quiera forma parte del grupo de Medioambiente. “Nos lo comentó y nos pareció muy buena idea”, señala Juan Valiente, miembro del colectivo.

Valiente cree que el olivo, de gran porte, puede caber sin problemas en la explanada que hay frente al centro comunitario. Sin embargo, tampoco se opondrían a que se ubicara en otra zona del distrito. “Terreno en el barrio hay de sobras”, comenta.

El gran inconveniente de la propuesta es que todavía tendrán que transcurrir como mínimo dos años hasta que los olivos estén en condiciones de poder ser devueltos a la ciudad. Además, tendrán que ser los técnicos del área municipal de Parques y Jardines los que determinen cuándo estarán listos y dónde deberían emplazarse.

Una propuesta que “se puede tener en cuenta”

Desde el Ayuntamiento han agradecido el interés mostrado por el Grupo de Medioambiente del Distrito Sur con respecto a los olivos y aseguran que su propuesta puede ser estudiada y tenida en cuenta a la hora de colocarlos de nuevo. Sin embargo, recuerdan que esto no será posible hasta 2022 y que Parques y Jardines ya ha manifestado su interés por ubicarlos en lugares “con una especial significación” en la capital aragonesa.

Con todo, desde el colectivo afirman estar dispuestos a esperar lo que haga falta. “No tenemos prisa. Hasta entonces seguiremos con nuestros proyectos en marcha. Esto es un acto simbólico”, añade Valiente.

El Grupo, que está preparando plantaciones comunitarias y en septiembre acondicionará un huerto comunitario en Valdespartera, asegura que “el árbol es el mejor invento contra el cambio climático”. Además, están seguros de que otros barrios también estarían encantados de poder contar con alguno de estos olivos. “Seguro que otros colectivos tienen espacios y vecinos encantados de tener cerca de ellos estas maravillas de la naturaleza. Dar un nuevo hogar a estos viejos árboles puede ser un proyecto hermoso y significativo para mucha gente”, concluyen.

Los once olivos fueron retirados la semana pasada de la plaza Salamero durante el transcurso de las obras para reforzar la estructura del aparcamiento subterráneo, que sufrió un derrumbamiento parcial el pasado enero.