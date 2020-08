Los vecinos del Gancho y el entorno de Pignatelli se unen para luchar contra la degradación del barrio

Hace un año los vecinos del entorno de Pignatelli salieron a la calle para decir "basta ya" a los problemas que inseguridad, degradación urbanística y conflictos sociales que sufren desde hace. Exigían una solución a "corto plazo", así como el reconocimiento y la solidaridad de los zaragozanos.

El Ayuntamiento se hizo eco de sus preocupaciones y sus reivindicaciones y durante unas semanas hubo cierta mejoría, se desalojó un edificio en ruinas okupado en la calle de Agustina de Aragón, once pisos en el número 76 de Pignatelli y se retiró un andamio que llevaba 15 años sujetando una fachada protegida y escondiendo un solar lleno de basura.

NOTICIAS RELACIONADAS Sector Pignatelli: un pedazo del corazón de Zaragoza okupado y degradado

Pero para la recién nacida plataforma ciudadana de afectados del Gancho y entorno Pignatelli no es suficiente, porque las intervenciones no profundizan en los problemas reales y, según qué soluciones se adoptan, lo que hacen es trasladar el problema de calle. "Desalojan un edificio y se van a otro cercano y en las mismas condiciones y vuelta a empezar", explica Óscar Villanueva, uno de sus potavoces. Añade que la especulación urbanística y la despreocupación de los bancos o de la sareb sobre los inmuebles es manifiesta, aunque no se comportan en todos los casos igual.

NOTICIAS RELACIONADAS Una reyerta multitudinaria acaba con una lluvia de cuchillos y 5 policías heridos en Pignatelli

"Todos los que vivimos aquí y llevamos años aguantando nos ha sorprendido la rapidez con la que han desalojado el Hotel San Valero de la calle Manifestación", señaló.

Este vecino de Pignatelli, que compró su piso en 2002, cuenta que está "cansado" de promesas y espera que la sociedad se movilice el próximo domingo, a las 11 en la plaza del Pilar, para ayudarles a mejorar esta zona céntrica de Zaragoza que vive a "espaldas" del Gobierno de Aragón. Habla de extrema violencia de día y de la noche, drogas, delincuencia, ruidos, basura, incivismo, plagas….

Como ejemplo, contaba que este martes, una hora antes de que presentaran la plataforma vecinal, cita que ha tenido lugar en la esquina de Pignatelli con Zamoray, robaban la reaudación de un obrador-panadería de la calle Mayoral.

Su propietaria, Mar Fraga, explicaba a Heraldo que los autores, tres jóvenes, entraron a la tienda, abrieron la caja registradora y se llevaron el dinero que había. Aprovecharon que estaba en limpiando en el obrador para robarle el dinero. Mar Fraga reconocía que los problemas de inseguridad se han incrementado en los últimos meses, con la llegada al barrio de nuevos jóvenes, desconocidos para el resto. "Llevo cuatro años y no había tenido ningún problema, hasta hoy", señalaba.

La Plataforma nace de una página en Facebook en la que se compartían imágenes sobre la situación del barrio. Ha alcanzado en los últimos días el apoyo de 700 personas.