El abandono de animales en Zaragoza baja un 31,4% frente al pasado verano

El número de animales domésticos abandonados en las calles de la capital aragonesa está descendiendo. Una buena noticia que podría tener también uno de sus principales motivos en la pandemia del coronavirus. El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) ha acogido este verano un 31,4% menos de perros y gatos abandonados en la ciudad. En concreto, durante los meses de junio y julio se han encontrado 107, frente a los 156 del mismo periodo del año anterior. Según apuntan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, este cambio en las cifras podría deberse a que son más las personas que han optado, dada la complicada situación sanitaria provocada por la covid-19, por quedarse en la ciudad en lugar de viajar e irse de vacaciones.

Este año está llegando a las instalaciones de La Cartuja Baja aproximadamente un animal cada día, frente a la media de 1,8 que recibían en 2019, cuando todavía estaba operativa la perrera de Peñaflor. En lo que va de año han entrado al CMPA un total de 208 perros y 98 gatos. Asimismo, se han adoptado 65 felinos y 189 perros, de los cuales 21 pertenecían a razas consideradas como potencialmente peligrosas, para los que es más difícil encontrar dueño. Además, se han rescatado 63 canes y 5 gatos que se habían perdido.

Según explica la responsable de la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento, Alicia Serrano, la disminución de los abandonos que, al parecer, se está produciendo este verano, podría deberse a que la población "tiene miedo a viajar" a causa del coronavirus. Además, para irse de vacaciones, se está optando mucho más que otros años por opciones "al aire libre", como los cámpines en zonas de montaña, donde se puede ir con las mascotas y las familias no encuentran ningún motivo para desprenderse de ellas.

No obstante, recuerda Serrano "a veces no es abandono" sino que, al no estar la familia en casa, los perros se escapan y se pierden. "Si no están identificados no podemos contactar con los dueños", lamenta.

Campañas de concienciación

Con todo, la responsable municipal incide en que, como cada año, se está llevando a cabo la campaña de todos los veranos para concienciar contra el abandono de animales, aunque esta vez solo de forma 'online', debido, una vez más, a la crisis sanitaria.

Asimismo, el CMPA se sumó el mes pasado a la campaña '#cuidayadopta' con la que se quiere desincentivar la compra de animales y crear una comunidad de adoptantes a nivel nacional.

Este verano, según cuenta Serrano, se han incrementado las adopciones debido a los 130 cachorros del criadero ilegal de Maella. En concreto, el mes pasado se entregaron 73 perros y 13 gatos, frente a los 18 y 12 del mismo mes del año anterior. En cambio, en junio fueron 22 canes y 14 gatos, y en lo que va de agosto se han adoptado una decena de perros y el mismo número de gatos.

Adoptados los 130 cachorros rescatados de un criadero ilegal

Todos los cachorros que fueron acogidos en el Centro de Protección Animal (CMPA) tras su rescate de un criadero ilegal de Maella han sido adoptados. En total, hasta las instalaciones del Consistorio llegaron 130 canes de corta edad y 50 perros más mayores que todavía siguen allí por la complejidad de su situación judicial. Próximamente se entregarán los últimos ocho a sus nuevas familias.

Estos animales llegaron al centro de La Cartuja a principios del mes de junio, después de que el Seprona los rescatara del criadero ilegal donde vivían hacinados y en pésimas condiciones de salubridad en jaulas de conejos, sin apenas agua y bebida. En total, los agentes hallaron allí medio millar de perros bichón maltés, caniche, yorkshire, pomerania, shih tzu, chihuahua y ratonero valenciano. Dos personas fueron detenidas, un británico de 69 años que negó los hechos y su pareja.

Tras conocerse el caso, el CMPA llegó a recibir en dos semanas más de mil peticiones de adopción. Algunas, explican desde el centro, correspondieron a personas conmovidas con el caso, aunque también tuvo que ver el pequeño tamaño de los animales y que se trataba de perros de raza.