La Policía Local de Zaragoza impone cerca de 3.000 multas por no llevar mascarilla desde el 15 de julio

La Policía Local de Zaragoza ha impuesto un total de 2.986 denuncias en la capital aragonesa a aquellos ciudadanos que no llevaban mascarilla desde el pasado 15 de julio. El 13 de julio entró en vigor la normativa por la que en todo Aragón es obligatorio llevar este elemento de protección si se es mayor de 6 años en todos los espacios públicos, abiertos o cerrados. La sanción por no hacer uso de la mascarilla es de 100 euros. En la última semana, la Policía ha impuesto un total de 510 denuncias por no usar la mascarilla.

Además, la normativa prohíbe, bajo multa, la concentración en la vía pública con ingesta de bebidas alcohólicas#. En la última semana, se han realizado, según ha notificado la Policía Local de la capital, un total de 23 sanciones por este hecho en Zaragoza. Desde mediados de julio el número de denuncias asciende a 304.

Además, los agentes de la Policía han emitido sanciones en establecimientos públicos de la capital por carecer de licencia o exceso de aforos en 95 establecimientos desde el 15 de julio y a este número de sanciones se suman las 92 efectuadas en terrazas y veladores de Zaragoza.

Usar la mascarilla aunque moleste

Las autoridades insisten en que hay que usar la mascarilla aunque moleste y recuerdan que esta será la nueva normalidad hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus.

Los profesionales han recordado de manera insistente la importancia de ponerla correctamente, consiguiendo que tape tanto la nariz como la boca. También han detallado la importancia de priorizar las mascarillas reutilizables o quirúrgicas.

Sentarse en una terraza, cafetería o restaurante y quitarse la mascarilla de manera casi inmediata ya no será posible. El director general de Salud Pública de Aragón explicó que mientras se coma o se beba, no será necesario contar con la mascarilla, pero los clientes tendrán que ponérsela cuando mantengan una conversación con sus compañeros de mesa o con el camarero. Cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes en espacios privados, se recomendará su uso aunque no será obligatorio.