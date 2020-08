El circo y el teatro vuelven a una docena de barrios de Zaragoza entre estrictas medidas de seguridad

La cultura, el circo y la animación vuelven a abrirse paso en un año en el que las actuaciones y los eventos públicos apenas han tenido cabida. Y lo hacen gracias al programa ‘Si tú te quedas, nosotros también’, impulsado por la red de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza. La iniciativa aúna el trabajo de estas entidades y de las Juntas Municipales, Vecinales y asociaciones de vecinos para ofrecer actividades para todos los públicos en un total de 14 barrios de la ciudad.

Algunos de los talleres y actuaciones del programa comenzaron hace un par de semanas, aunque el grueso de las actividades se concentran en los últimos días de agosto y a lo largo de todo el mes de septiembre. Todo ello entre estrictas medidas y protocolos para garantizar la seguridad tanto de los asistentes como de los artistas.

El programa incluye un total de cinco festivales como ‘Acturea en verano’; ‘Noches de juglares’, que este año cambia su ubicación habitual en el parque Delicias por el centro cívico Esquinas del Psiquiátrico; ‘Valdefierro a escena’; ‘Contagiados de humor’ y el festival de danza contemporánea ‘Trayectos’, que este año alcanza su edición número 17.

Circo, baile, humor, talleres de DJ, títeres y actuaciones musicales, entre otras cosas, se darán cita hasta finales de septiembre en barrios como Actur, Delicias, Las Fuentes, Oliver, Valdefierro y Miralbueno. La programación llegará también a barrios rurales y a distritos en los que la escasez de infraestructuras siempre ha dificultado el desarrollo de este tipo de iniciativas. Es el caso del Distrito Sur, que integra los barrios más jóvenes de la ciudad. Los colegios de Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur acogerán una decena de actividades que se prolongarán hasta el 20 de septiembre.

Los vecinos de Garrapinillos, Juslibol, Casetas y La Cartuja también podrán disfrutar de este programa en sus barrios. “Los barrios rurales no tenemos la misma oferta que puede haber en la ciudad, por lo que cualquier iniciativa, venga de donde venga, es bien acogida por parte de la ciudadanía”, señala José María Lasaosa, alcalde del barrio rural de La Cartuja Baja.

El edificio del Refectorio acogerá actuaciones los días 27 de agosto y 4 y 11 de septiembre, aunque con un aforo “muy limitado” y Lasaosa pide que este tipo de programas se celebren más a menudo. “Si a los jóvenes les dices que no pueden estar en los parques, ni hacer botellón, ni estar en las pistas deportivas y no les das ninguna otra alternativa, se aburren, salen, se juntan y no respetan las distancias de seguridad”, considera. Con todo, Lasaosa señala la “altísima calidad” de las actuaciones que programan los Centros Cívicos y augura que serán todo un éxito en el barrio: “Al minuto de que salgan las entradas, se agotarán”.

Procotolos para unos espacios seguros

El desarrollo de ‘Si tú te quedas, nosotros también’ se realizará entre estrictas medidas de seguridad y siguiendo un protocolo para garantizar el distanciamiento en todas las actuaciones. De esta forma, la entrada y salida a las instalaciones se hará de manera escalonada para evitar aglomeraciones. Además, el uso de la mascarilla será obligatorio en todas las actividades.

Con todo, desde la organización han anunciado que las actividades se pueden modificar o incluso suspender en función de la evolución de la pandemia y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Confiando en no tener que llegar a eso, los espacios se han adaptado a las necesidades surgidas por la covid-19 y cuentan con dispensadores de gel hidroalcohólico para mantener la higiene de manos, mamparas de protección y señales para cumplir con el distanciamiento social.

Por último, se han colocado vinilos en el suelo que indican el itinerario a seguir y ordenan el flujo de público en el interior. Todo para poder disfrutar de nuevo de la cultura de una forma segura.