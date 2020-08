Las excavaciones en Tauste revelan una ocupación desde la Edad del Hierro

Las excavaciones arqueológicas que se hicieron con motivo de las obras de urbanización en la plaza posterior de la iglesia de Santa María, en Tauste, confirman los resultados de los trabajos de hace dos años.Entonces, se localizó en este espacio el muro de una vivienda datada en la época celtibérica. La localización ahora de fragmentos de cerámicas de diferentes épocas permite afirmar que el entorno de la iglesia de Santa María ha contado con población desde hace, al menos, 25 siglos.

En el solar al noreste de la citada iglesia se han localizado niveles de habitación celtibéricos y rellenos de la Edad del Hierro I Tardío de gran interés histórico y arqueológico. Las cerámicas corresponden a la segunda Edad del Hierro, en los siglos V o IV a. C., a la época celtibérica, en los siglos III y II a. C., y a la época andalusí, IX -X d. C.

El arqueólogo Francisco Javier Gutiérrez, que dirigió también la primera fase de los trabajos en esta plaza, ha vuelto a encabezar la segunda investigación sobre el pasado de la ciudad que avala la ocupación desde la Edad de Hierro. "En el casco histórico solo se había excavado junto a la iglesia de Santa María en las calles López de Arbizu y Conget. Allí se localizaron enterramientos cristianos y algunos fragmentos de cerámica pertenecientes a la segunda Edad del Hierro. Ahora tenemos la primera confirmación de que por lo menos en el siglo V antes de Cristo ya existía un núcleo de población en esta zona y se confirma también la continuidad de ocupación hasta la época andalusí. Hemos localizado varios pozos de época islámica que se encontraban rellenos de cerámicas rotas y huesos de la época", detalla.

Una primera explicación histórica a los restos celtibéricos localizados, según Gutiérrez, es que allí había un poblado que, en el momento de la conquista romana del Valle Medio del Ebro, se abandonó entre el 200 y el 150 antes de Cristo. "Quizá sus pobladores pudieron recalar en el cercano yacimiento de Valdetaus, posiblemente mejor adaptado para la defensa ante las legiones romanas, y que por ello perduró hasta las guerras sertorianas", apunta el arqueólogo.

Precisa que esta hipótesis requiere de más intervenciones arqueológicas ya que no se han detectado materiales similares a los de la Primera Edad del Hierro, que se localizaron durante la intervención de 2005 en la plaza del Dance.

La etapa prerromana

El investigador y arquitecto técnico, Jaime Carbonel, mantiene una curiosa teoría acerca de la peculiar estructura del actual centro urbano y la vincula a la etapa del "Tauste prerromano". Después de estudiar los restos existentes de la antigua muralla y otras consideraciones históricas, señala que el desnivel existente en la plaza de España con respecto a las calles que la rodean pudo tener su origen en esa época.

"El criterio común en cuanto a la defensa de estas ciudades donde han sido estudiadas era su asentamiento sobre un escarpe que sirviera de protección natural y, por el lado donde fuera accesible, la excavación de un foso artificial en función del tipo de ataque esperable por parte del enemigo", señala. Tauste, explica, podría responder al prototipo de esas ciudades situando un gran foso en las actuales plaza de España y calle Germán que a su vez están a un desnivel de casi cuatro metros con las calles que las rodean.

Los recientes hallazgos arqueológicos vendrían a dar respuesta a los interrogantes abiertos con la localización de la necrópolis musulmana hace una década. Las grandes dimensiones de esta han obligado a preguntarse acerca del lugar donde vivían aquellas gentes si la historia conocida de Tauste arrancaba prácticamente en la Reconquista.